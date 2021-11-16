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Новосибирцы стали чаще участвовать в распродажах

Фото Новосибирцы стали чаще участвовать в распродажах
Фото Новосибирцы стали чаще участвовать в распродажах

Фото Shutterstock

Анализ Big Data позволил специалистам МегаФона понять интересы россиян к участию в распродажах. Ко «Всемирному дню шопинга» с 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос в 2 раза, а число посетителей увеличилось в 1,5 раза по сравнению с такой же акцией в прошлом году.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили 86 % интернет-пользователей. Специалисты МегаФона зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress – аудитория маркетплейса в период акции увеличилась на 135 % по сравнению со средним днём ноября. На втором месте расположился Ozon с ростом в 74 %. Тройку лидеров замкнул СберМегаМаркет с показателем в 51 %.

Больше других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Новосибирская область вошла в топ-3 регионов Сибири по интересу к мобильному шопингу, уступив Красноярскому краю и Кузбассу. При этом жители области провели «Всемирный день шопинга» значительно активнее, чем в прошлом году – число посетителей и мобильный трафик в онлайн-магазинах увеличились почти в 2 раза.

Самыми популярными маркетплейсами в регионе стали AliExpress, Wildberries и Ozon. Более 55 % новосибирцев искали на распродажах одежду и обувь, 13 % интересовались электроникой, 6 % – книгами. Женщины потратили на шопинг в два раза больше трафика, чем мужчины. Наиболее активные интернет-покупатели, кроме Новосибирска, зафиксированы в Искитиме, Бердске и Карасуке.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

МегаФон
распродажа
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