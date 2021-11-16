Новосибирцы выступили за создание сквера

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Депутат Законодательного собрания Сергей Конько заявил о принципиальной позиции жителей по созданию на территории Плющихинского жилмассива сквера. Однако сейчас вместо этого здесь начинается строительство нестационарного торгового объекта.

В минувшую субботу на Плющихинском жилмассиве Новосибирска состоялся народный сход, на который пришли около четырёхсот человек. На месте проведения собирались подписи под обращением к мэру Новосибирска Анатолию Локтю за создание сквера.

«У нас позиция однозначная – приступить к строительству сквера уже этой весной», — заявил депутат Законодательного собрания по округу № 34 Сергей Конько. Наказ о создании сквера депутат получил от жителей Плющихинского жилмассива, и он вошёл в программу реализации наказов избирателей депутатам Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва. Теперь, заметил Сергей Конько, администрация пытается убедить, что оптимальный выход – отдать землю инвестору, который и ларьки поставит, и сквер разобьёт. «Я вижу, как действует эта компания. Им дали 600 «квадратов», они загородили 6000. Под покровом ночи взяли и поставили забор. В выходные. Пока все отдыхают, пока власть отдыхает, пока никто не смог отреагировать. Конечно, возмущение жителей понятно. Я не знаю, кто проводил в мэрии собрание. Пригласили нескольких жителей. И начали говорить, что у людей есть какие-то сомнения, что здесь делать – пивнушку или сквер. Посмотрите, сколько людей пришли на сход! Сколько подписей за парк в соцсети. Там нет ни одного человека, кто хочет пивнушку по доброй воле. Люди пришли и сказали: нам нужен сквер! Двадцать тысяч подписей мы уже собрали. Они будут направлены мэру», – с возмущением отметил депутат.

Ранее Сергей Конько озвучил сложившуюся ситуацию на выездном заседании комиссии Законодательного собрания по экологии. Протяжённый сквер запланировано сделать от улицы Лазурной через улицу Высоцкого до улицы Татьяны Снежиной. Его частично уже начали создавать. Данный участок департаментом земельных отношений отнесён к территориям общественного пользования. В 2019 году соответствующее распоряжение было подписано мэром. Тем не менее на кадастровый учёт как территория общественного пользования участок не поставлен. В 2021 году появилось постановление мэра, по которому участок на Высоцкого передаётся под размещение нестационарных торговых объектов. Именно после этого на территории будущего сквера были начаты строительные работы. «Когда я начал заниматься этой проблемой, то выяснилось, что такой случай не единичный», – подчеркнул Сергей Конько.

По итогу обсуждения сложившейся ситуации депутаты пришли к решению вынести на рассмотрение сессии Законодательного собрания Новосибирской области обращение к мэру города Новосибирска по вопросу сохранения зелёных зон.