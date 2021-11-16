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Под Новосибирском рабочий скончался после падения с крыши 9-метрового гаража

Фото Под Новосибирском рабочий скончался после падения с крыши 9-метрового гаража
Фото Под Новосибирском рабочий скончался после падения с крыши 9-метрового гаража

Фото СУ СКР по Новосибирской области

Рабочий скончался после падения с крыши девятиметрового гаража в Сузунском районе Новосибирской области. Перед судом предстанет прораб, отдавший поручение проводить работы на объекте.

Новосибирские следователи завершили расследование дела в отношении 66-летнего прораба, по поручению которого рабочие ремонтировали крышу гаража в селе Ключики Сузунского района с нарушением требований безопасности. В результате один из мужчин сорвался с высоты и скончался в больнице.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, инцидент произошёл 21 июля 2021 года на территории столярного цеха. Прораб дал устное распоряжение подсобным рабочим стройотдела провести ремонт кровли тракторного гаража.

При этом рабочие не были обеспечены касками, страховкой, им не были выданы наряды-допуски для работы на высоте.

Один из работников сорвался с высоты 9 метров на бетонную поверхность. Через несколько дней мужчина скончался в больнице.

В СК уточнили, что вину в совершении инкриминируемого деяния прораб признал в полном объёме.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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