«При чём тут здоровье?!»: 5 мнений публичных новосибирцев о повсеместном введении QR-кодов

Фото из соцсети ВКонтакте, с сайта Законодательного собрания Новосибирской области, Ведомостей Законодательного собрания Новосибирской области

Внедрение системы QR-кодов в основные сферы человеческой жизни – спасение от коронавируса или цифровое рабство? Журналисты Сиб.фм опросили пятерых публичных жителей Новосибирска, которые высказали диаметрально противоположные мнения насчёт современной пропускной системы.

12 ноября депутаты Госдумы РФ внесли на рассмотрение законопроекты, согласно которым с 1 февраля 2022 года для посещения торговых центров и проезда на некоторых видах транспорта будет необходим QR-код. Новость вызвала бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Журналисты Сиб.фм поинтересовались у пяти публичных новосибирцев, как они относятся к тому, что система QR-кодов постепенно поглощает все основные сферы человеческой жизни.

«При чём тут здоровье?!»

Евгений Коптев, представитель новосибирского отделения общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС)

14 ноября в Новосибирске прошла серия одиночных пикетов представителей РВС против «принудительной вакцинации и беспрецедентного поражения в правах» граждан РФ. Активист Евгений Коптев, комментируя потенциальное расширение ограничительных мер в виде внедрения системы QR-кодов, заявил, что в настоящее время происходит сегрегация людей: на тех, кому разрешается доступ в общественные места, и на тех, кто этой возможности лишён.

«QR-код не показывает статус – болеет человек или не болеет. Он просто показывает, что ты когда-то имел контакт с медицинскими органами, в результате получилась такая отметка. Странно.

Почему-то для тех, кто переболел, действие qr-кода ограничено полугодом, для вакцинированных – год. Хотя считается, что переболевший получает более полный иммунитет, так как его организм контактировал не только с белком, который вводится при вакцинировании, а с «полным вирусом». Поэтому иммунитет — более «полный». Почему тогда вакцина в приоритете?! Непонятно», — задумался Коптев.

Общественник подчеркнул, что готов вакцинироваться, если власти возьмут на себя ответственность и гарантируют в случае возможных осложнений полную оплату лечения. Однако, по его словам, людей сегодня обязывают к вакцинации в «добровольно-принудительном порядке» без каких-либо гарантий.

«Непонятная система, поэтому возникает вопрос – «а при чем тут здоровье?!» — резюмировал Коптев.

«У нас сейчас не средневековье»

Яков Новосёлов, кандидат медицинских наук, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области

Депутат Яков Новосёлов поддержал введение системы QR-кодов. Он напомнил, что является экспертом по организации проведения санитарно-эпидемических экспертиз. Оценивая ситуацию в Новосибирской области, он подчеркнул, что в регионе «не было организовано никаких вменяемых противоэпидемических мероприятий», соответственно контроль за их выполнением тоже отсутствовал.

«Не нужно рассказывать о том, что маски не работают. У нас сейчас не средневековье, хотя иногда, почитав комментарии в интернете, можно и к такому выводу прийти. Маски эффективны, только их никто не носит. С целью борьбы с эпидемией внедрение системы QR-кодов — хоть какой-то контроль. Это будет несомненный плюс для спасения жизней людей и их здоровья. Я говорю, как врач, как специалист по эпидемиологии», — подчеркнул Новосёлов.

Он добавил, что еще один способ обуздать эпидемию – всем соблюдать карантин, масочный режим и социальное дистанцирование, но контролировать выполнение этих требований, по его словам, очень сложно.

«Свою жизнь и свободу не отдам за QR -код»

Ольга Дегтярёва, куратор проектов новосибирской городской общественной организации военно-исторического клуба «Живая история»

Ольга Дегтярёва – мать троих детей, заявила, что ей становится страшно от мысли, если однажды она не сможет попасть в продуктовый магазин без QR-кода. Она отметила, что «никогда не жила для себя», и её вклад есть "во многих больших делах".

«А вот теперь меня хотят вышвырнуть за борт социальной жизни. Но могу сказать одно — свою жизнь и свободу вот так дёшево я не отдам за какой-то «каюр-код». И буду бороться за себя и своих близких всеми способами.

Мы готовы отказаться от жизни совсем, ибо ее суррогат с кодом и цифровое рабство не признаём», — написала Дегтярёва на своей странице «ВКонтакте».

Она добавила, что противников вакцинации обвиняют в безответственности, поскольку они якобы являются причиной смерти других людей. Этот факт не доказан, подчёркивает Дегтярёва.

«Вы запомните свои слова: пусть они придут на ум, когда вы будете обложены со всех сторон, потому что, уничтожив непокорных, они возьмутся за вас ещё крепче. Все это уже было в истории человечества, но очень жаль, что так мало людей запомнили ее уроки», — отметила Дегтярёва.

В посте она прикрепила высказывание неизвестного автора, который призвал россиян бойкотировать бизнес, принявший участие во внедрении системы QR-кодов. Предприниматели якобы будут вынуждены присоединиться к «народному протесту», когда потеряют 90% прибыли.

«Так и будем людей на погост отвозить»

Андрей Панфёров, депутат Законодательного собрания Новосибирской области

Депутат Андрей Панфёров – ярый сторонник всеобщей вакцинации. Парламентарий привился сам, прививки также поставили все члены его семьи. По его мнению, система QR-кодов просто необходима для того, чтобы остановить пандемию коронавируса.

«Люди умирают и умирают тысячами. По-другому не остановишь. К сожалению. Если сейчас вакцинирование не примет общенародного масштаба, то в конце концов так и будем людей на погост отвозить.

Я для интереса почитал-посмотрел, многие вакцины проходили именно такой путь: через фактически определенные принудительные меры.

Видимо у людей такова психология, что пока не заставишь определенную часть населения, ничего не будет», — отметил Панфёров.

Россиян уговаривали вакцинироваться практически два года, но уговоры результатов не возымели, добавил парламентарий. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин отмечал важность увеличения населения страны. Вакцинацию, заявил Панфёров, можно считать частью демографической программы – «чтобы люди не умирали».

«Как это будет реализовано?»

Ростислав Антонов, депутат Совета депутатов Новосибирска

Всеобщая вакцинация необходима для борьбы с пандемией коронавируса, заявил депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов. Однако, с другой стороны народный избранник сомневается, что ужесточение ограничительных мер поможет сделать борьбу с разгулом инфекции более эффективной.

«Например, вход в торговый центр. Проверка QR-кодов – это создание толчеи. Не является ли это источником распространения коронавирусной инфекции – большой вопрос. Я прекрасно понимаю, что все наши благие пожелания натыкаются на эксцесс исполнителя – как это будет реализовано», — отметил депутат.

При этом Антонов напомнил, что люди, которым запрещено ставить прививку, будут фактически «выключены из жизни». Резюмируя, он отметил, что есть серьёзные опасения, что в итоге «люди получат массу неприятностей, а результат будет далёк от ожидаемого».

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