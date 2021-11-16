Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Результаты розыгрыша 100 000 рублей после прививки от COVID-19 - как проверить номера выигравших 16 октября 2021 года

Фото Результаты розыгрыша 100 000 рублей после прививки от COVID-19 - как проверить номера выигравших 16 октября 2021 года
Фото Результаты розыгрыша 100 000 рублей после прививки от COVID-19 - как проверить номера выигравших 16 октября 2021 года

Скриншоты с сайта "Бонус за здоровье"

Уже во вторник, 16 ноября, состоится третья волна розыгрыша 100 000 рублей среди вакцинированных против коронавируса. Список победителей будет опубликован на официальном сайте акции «бонусзаздоровье.рф». Также счастливым обладателям денежного приза придёт push-уведомление и информация появится в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

Третий розыгрыш правительство назначало на вторник, 16 ноября. В этот день сразу 500 россиян выиграют по 100 тысяч рублей каждый. В общей сложности будет разыграно 50 миллионов рублей.

Принять участие в розыгрыше могут все, кто сделал прививку против коронавируса. Победителей выбирает генератор случайных чисел. Номера сертификатов берутся из Единого регистра вакцинированных от COVID-19.

В личный кабинет на портале «Госуслуги» победителю должно прийти соответствующее уведомление. Проверить результаты по итогам розыгрыша можно на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье».

Если вам пришло уведомление о победе, то для получения 100 тысяч рублей вам нужно сделать следующее:

  • в течение 3 дней с момента получения уведомления указать в личном кабинете на портале «Госуслуги» реквизиты карты «Мир»;
  • проверить наличие подтверждённой учётной записи на сайте «Госуслуги».

    Фото Результаты розыгрыша 100 000 рублей после прививки от COVID-19 - как проверить номера выигравших 16 октября 2021 года 2

После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на ваш счёт. Выплата будет произведена в течение 6 месяцев с даты проведения розыгрыша.

Напомним, что после первого розыгрыша списки сертификатов-победителей были выложены на сайте «бонусзаздоровье.рф» уже на следующий день, 15 сентября. Вероятно, номера-победители третьего розыгрыша станут доступны не позже 16 ноября в разделе «Номера победивших сертификатов» на сайте «бонусзаздоровье.рф».

Результаты можно посмотреть с помощью специального окна поиска в правом нижнем углу на любой странице сайта. В него необходимо ввести свой номер сертификата о вакцинации, состоящий из 16 цифр, а затем кликнуть «найти». Если используется мобильная версия, то поле для ввода номера сертификата будет внизу экрана.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что происходит с уровнем антител до и после прививки против коронавируса. Самые опасные побочные эффекты после вакцинации, а также полный перечень ограничений из-за COVID-19 в Новосибирской области.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
акция
розыгрыш
вакцинация
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20692
Медик из Кузбасса попросила Путина отменить обязательные QR-коды
14769
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
11274
В Новосибирске жители Кировского района запинаются о торчащие острые штыри на тротуарах
10776
Под Новосибирском мать пятилетнего ребёнка умерла от усталости
10439
Голову разорвёт от боли: названы самые опасные дни магнитных бурь в ноябре 2021 года
8490
Стали известны подробности исчезновения 8-летнего ребёнка в Новосибирске: похищение организовал экс-полицейский, отец мальчика
8273
Россияне получат по 12000 рублей от ПФР в ноябре 2021 года