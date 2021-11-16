Результаты розыгрыша 100 000 рублей после прививки от COVID-19 - как проверить номера выигравших 16 октября 2021 года

Скриншоты с сайта "Бонус за здоровье"

Уже во вторник, 16 ноября, состоится третья волна розыгрыша 100 000 рублей среди вакцинированных против коронавируса. Список победителей будет опубликован на официальном сайте акции «бонусзаздоровье.рф». Также счастливым обладателям денежного приза придёт push-уведомление и информация появится в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

Третий розыгрыш правительство назначало на вторник, 16 ноября. В этот день сразу 500 россиян выиграют по 100 тысяч рублей каждый. В общей сложности будет разыграно 50 миллионов рублей.

Принять участие в розыгрыше могут все, кто сделал прививку против коронавируса. Победителей выбирает генератор случайных чисел. Номера сертификатов берутся из Единого регистра вакцинированных от COVID-19.

В личный кабинет на портале «Госуслуги» победителю должно прийти соответствующее уведомление. Проверить результаты по итогам розыгрыша можно на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье».

Если вам пришло уведомление о победе, то для получения 100 тысяч рублей вам нужно сделать следующее:

в течение 3 дней с момента получения уведомления указать в личном кабинете на портале «Госуслуги» реквизиты карты «Мир»;

проверить наличие подтверждённой учётной записи на сайте «Госуслуги».





После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на ваш счёт. Выплата будет произведена в течение 6 месяцев с даты проведения розыгрыша.

Напомним, что после первого розыгрыша списки сертификатов-победителей были выложены на сайте «бонусзаздоровье.рф» уже на следующий день, 15 сентября. Вероятно, номера-победители третьего розыгрыша станут доступны не позже 16 ноября в разделе «Номера победивших сертификатов» на сайте «бонусзаздоровье.рф».

Результаты можно посмотреть с помощью специального окна поиска в правом нижнем углу на любой странице сайта. В него необходимо ввести свой номер сертификата о вакцинации, состоящий из 16 цифр, а затем кликнуть «найти». Если используется мобильная версия, то поле для ввода номера сертификата будет внизу экрана.

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