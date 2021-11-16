Рождественский пост в ноябре 2021: когда начинается, что запрещено есть православным

Фото: pixabay.com

Рождественский пост длится 40 дней. Он начнётся 28 ноября и продлится до 6 января. Целью поста является духовное очищение человека и подготовка к празднику Рождество Христово. Что строго запрещено употреблять в пищу православным во время поста – в материале Сиб.фм.

Рождественский пост будет последним многодневным постом в году. По своей строгости он близок к Петрову. Основу постного стола в этот период составляет каша: гречневая, пшённая, овсяная и другие. Но главная суть воздержания от всего мирского – это очищение души. За этот период необходимо сделать как можно больше добрых дел.

Целью поста является духовное очищение человека и подготовка к празднику Рождество Христово.

В постные дни установлены следующие правила:

Необходимо постоянно молиться за себя и за близких;

Важно отказаться от продуктов животного происхождения;

Нельзя распивать алкоголь. Исключением может быть не большое количество вина;

Нельзя бездельничать – через труд закаляется выдержка;

Нужно отказаться и от увеселительных заведений и просмотра телевизора;

Лучше всего провести время в кругу семьи;

Нужно отказаться от плотских утех;

Нельзя злиться на ближних – старайтесь прощать.



К Рождественскому посту лучше всего начать за несколько недель, чтобы пищевые ограничения воспринялись вашим организмом легче и не навредили здоровью.

Продукты животного происхождения стоит исключать плавно, чтобы не вызвать у организма стресс из-за внезапного голодания. Первые продукты, от которых следует отказаться: баранина, говядина, свинина. Затем запрет должен коснуться молока и яиц.

За день до входа в пост нужно очистить кишечник, чтобы запустились механизмы внутриклеточного питания. Также это поможет избавиться от навязчивого чувства голода. Людям, которые пренебрегают очищением кишечника, будет сложнее подавлять свой аппетит, особенно в первые 2-3 дня.





Итак, с 28 ноября до 19 декабря включительно православным разрешается по понедельникам горячая пища без масла, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – рыба. По средам и пятницам предписывается сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд).

В период с 20 декабря по 1 января включительно, по вторникам и четвергам уже нельзя есть рыбу – разрешается горячая пища с маслом. Правила питания в остальные дни недели не меняются.

С 2 по 6 января – начинается наиболее строгая часть поста. В эти числа по понедельникам, средам и пятницам предписывается сухоядение, по вторникам и четвергам – горячая пища без масла, по субботам и воскресеньям – горячая пища с маслом.

А 6 января в Рождественский сочельник запрещается принимать пищу до появления на небе первой звезды.

Ранее, Сиб.фм рассказывал в какие дни православным можно есть рыбу и морепродукты в Рождественский пост. Можно ли пить шампанское в новогоднюю ночь тем, кто соблюдает пост, а также можно ли заниматься сексом в этот период.