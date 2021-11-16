Танков много не бывает: самое мощное обновление тарифа «Игровой» от «Ростелекома»

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» и World of Tanks провели самое масштабное обновление танковых опций тарифа «Игровой» с момента его появления в 2016 году. Теперь танков в опции Wargaming стало в три раза больше, а второй игровой аккаунт можно подключить по суперцене.

Ранее абоненты тарифа «Игровой» получали только один премиум танк, а с 15 ноября 2021 года подписчикам опции Wargaming стали доступны два дополнительных премиум танка, уровень и состав которых будут регулярно обновляться. Новые танки появятся в активном аккаунте автоматически, при этом стоимость тарифа не изменится.

Также у абонентов «Игрового» с подключённой опцией Wargaming появилась новая возможность – подключить ещё один игровой аккаунт для своих родных или друга всего за 390 рублей в месяц. На дополнительном аккаунте также будут доступны все преимущества от Wargaming.

«С сегодняшнего дня в партнёрстве с Wargaming мы утраиваем количество танков, доступных на тарифе “Игровой”. А значит, теперь у наших абонентов ещё больше возможностей для побед. В течение пяти лет мы наблюдаем высокую сплочённость и взаимовыручку игроков в World of Tanks, поэтому предоставляем новую возможность – подключить второй игровой аккаунт по суперцене для друга или близких. И на дополнительном аккаунте будет доступен такой же объём бонусов – три премиум танка, бесконечный премиум-аккаунт и другие», – отметил директор продуктового офиса «Игровые и партнёрские сервисы» компании «Ростелеком» Артём Черменин.

Тарифный план «Игровой» компания «Ростелеком» запустила в начале 2016 года. Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению к серверам Wargaming. Пользователи тарифа имеют возможность принимать участие в специальных акциях и игровых событиях на уникальных условиях.

В начале ноября 2021 года в видеосервисе Wink стал доступен документальный фильм Андрея Лошака «Мир танков и людей» (18+). В нём с разных сторон показан феномен, стиль жизни и новая реальность, которые возникли с появлением World of Tanks. Всем «танкистам» видеосервис Wink дарит специальный бонус-код на четыре боевые задачи, за выполнение которых игроки получат отличные призы. Бонус-код можно активировать до 12 декабря 2021 года включительно, а чтобы его получить, нужно зайти на wink.ru и посмотреть фильм «Мир танков и людей» до конца и не позднее 1 декабря. Боевые задачи будут доступны для прохождения после активации кода до 3 января 2022 года включительно.