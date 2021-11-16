В Новосибирске мужчина устроил уличную разборку со стрельбой

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У 38-летнего жителя Новосибирска возле табачного киоска завязался конфликт с другим мужчиной и во время выяснения отношений он несколько раз выстрелил в ногу оппоненту из травматического пистолета.

Двое мужчин в Новосибирске решили выяснить отношения возле табачного киоска, разборка закончилась стрельбой.

Инцидент произошёл вечером минувшей субботы, 13 ноября. Между сибиряками 38 и 46 лет завязался конфликт, во время которого первый несколько раз выстрелил в ногу оппоненту из травматического пистолета.

Пострадавший получил непроникающее огнестрельное ранение бедра, от помощи медиков отказался.

Оружие у стрелка изъяли, идёт проверка, сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как неизвестный в Новосибирске выстрелил из ружья в молодого человека. Всё произошло на территории микрорынка, расположенного на улице Ударной.