В Новосибирске мужчина устроил уличную разборку со стрельбой

Фото pixabay.com
У 38-летнего жителя Новосибирска возле табачного киоска завязался конфликт с другим мужчиной и во время выяснения отношений он несколько раз выстрелил в ногу оппоненту из травматического пистолета.
Двое мужчин в Новосибирске решили выяснить отношения возле табачного киоска, разборка закончилась стрельбой.
Инцидент произошёл вечером минувшей субботы, 13 ноября. Между сибиряками 38 и 46 лет завязался конфликт, во время которого первый несколько раз выстрелил в ногу оппоненту из травматического пистолета.
Пострадавший получил непроникающее огнестрельное ранение бедра, от помощи медиков отказался.
Напомним, ранее Сиб.фм писал, как неизвестный в Новосибирске выстрелил из ружья в молодого человека. Всё произошло на территории микрорынка, расположенного на улице Ударной.
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