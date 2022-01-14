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общество

Блогер-миллионник прокомментировала предложение Бастрыкина об ответственности в соцсетях

Фото Блогер-миллионник прокомментировала предложение Бастрыкина об ответственности в соцсетях
Фото Блогер-миллионник прокомментировала предложение Бастрыкина об ответственности в соцсетях

Фото с сайта pixabay.com

Блогер-миллионник и актриса Ольга Нечаева прокомментировала предложение председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина привлекать блогеров к ответственности за публикацию недостоверной информации, как и СМИ.

В беседе с NEWS.ru она заявила, что проблема не в блогерах и не в журналистах, а в том, что некоторые люди разучились формировать собственную позицию и анализировать информацию самостоятельно.

В нашем мире проблема совсем не в блогерах, не в СМИ и не в том, что транслирует телевидение, потому что зачастую это бывает неправильно, и мнение в основном клишированное, которое ставит человека в рамки и ограничения, а в том, что люди разучились думать собственной головой и саморазвиваться, —

сказала Нечаева.

По мнению блогера, в современном мире существует масса качественных источников информации, в частности литературных произведений. Однако вместо того, чтобы думать и анализировать самостоятельно, люди предпочитают подпадать под «чьё-то негативное влияние».

Если бы люди начали бы развиваться самостоятельно, а не бросали обучение и работу мозгом сразу после окончания института, то такой проблемы, как чьё-то негативное влияние, не возникло бы, —

заключила Нечаева.

Ранее Бастрыкин выразил мнение, что блогеры должны нести ответственность за публикации, как и СМИ. Он отметил, что иногда информация о работе правоохранительной системы подаётся однобоко или даже недостоверно.

По мнению главы СКР, часто «авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности», а распространение такой информации в Сети может негативно отразиться на процессе расследования.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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