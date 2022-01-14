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общество

Недостроенную парковку на улице Петухова продадут за 47 миллионов

Фото Недостроенную парковку на улице Петухова продадут за 47 миллионов
Фото Недостроенную парковку на улице Петухова продадут за 47 миллионов

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Власти Новосибирска выставили на торги недостроенную парковку на улице Петухова.

Мэрия Новосибирска выставила на торги землю на улице Петухова. Начальная стоимость земли составила больше 47 миллионов рублей, сообщили в администрации города.

Власти Новосибирска опубликовали извещение о публичных торгах. Мэрия хочет продать недостроенную парковку около «Ленты» на улице Петухова, 73. Земельный участок площадью в 7,3 тысячи «квадратов», предназначенный для строительства автостоянок, власти оценили в 47 миллионов рублей. аукцион пройдет 8 февраля 2022 года.

Сейчас парковка готова почти на треть. Ее изъяли у предыдущего владельца, бизнесмена Сергея Лопатина, так как срок действия договора аренды закончился. По решению Кировского районного суда, согласно которому изымают долгострой, предприниматель заключил с городскими властями договор, обязавшись закончить строительство парковки, однако стройка не продвинулась ни на один процент.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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