Недостроенную парковку на улице Петухова продадут за 47 миллионов

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Власти Новосибирска выставили на торги недостроенную парковку на улице Петухова.

Мэрия Новосибирска выставила на торги землю на улице Петухова. Начальная стоимость земли составила больше 47 миллионов рублей, сообщили в администрации города.

Власти Новосибирска опубликовали извещение о публичных торгах. Мэрия хочет продать недостроенную парковку около «Ленты» на улице Петухова, 73. Земельный участок площадью в 7,3 тысячи «квадратов», предназначенный для строительства автостоянок, власти оценили в 47 миллионов рублей. аукцион пройдет 8 февраля 2022 года.

Сейчас парковка готова почти на треть. Ее изъяли у предыдущего владельца, бизнесмена Сергея Лопатина, так как срок действия договора аренды закончился. По решению Кировского районного суда, согласно которому изымают долгострой, предприниматель заключил с городскими властями договор, обязавшись закончить строительство парковки, однако стройка не продвинулась ни на один процент.