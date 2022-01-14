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общество

«Они превращаются в изгоев»: психоаналитик Нечитайло оценила уровень инклюзивного образования в Новосибирске

Фото «Они превращаются в изгоев»: психоаналитик Нечитайло оценила уровень инклюзивного образования в Новосибирске
Фото «Они превращаются в изгоев»: психоаналитик Нечитайло оценила уровень инклюзивного образования в Новосибирске

Фото с сайта pixabay.com

Новосибирский психоаналитик Светлана Нечитайло рассказала, в чём неоднозначность инклюзивной системы обучения.

Психоаналитик из Новосибирска Светлана Нечитайло пояснила, почему современные школьники демонстрируют недоверие к детям с ОВЗ. По мнению специалиста, это связано с отношением родителей и учителей.

«Как только мы людей обособляем, делаем из них закрытую группу, помещаем в спецшколы, мы превращаем их в изгоев.

Именно существование спецшкол и интернатов привело к тому, что в нашей стране к детям с ментальными расстройствами, а также с нарушениями зрения, слуха очень настороженное отношние. В первую очередь это идет от родителей и учителей, которые в своем детстве с такими детьми почти не контактировали. А уже современные школьники считывают отношение взрослых, и тоже начинают проявлять недоверие.

Если бы они учились с таким ребенком в одном классе или параллели, очевидно, что смогли бы по его жестам догадаться о его особенностях, и найти способ по другому построить коммуникацию», — объяснила психоаналитик.

Тем не менее, не всегда напряжённость коммуникации беспочвенна. По словам Светланы Нечайло, ситуации, когда дети с РАС применяют физическое насилие к остальным ученикам, также нельзя оставлять без внимания.

«Родители, отчаявшись решить вопрос через школьную администрацию, начинают подначивать своих детей: «Бей в ответ».

Это уже не инклюзивное образование, а борьба за выживание, что тоже неправильно.

Потому что мы вновь создаем закрытую группу: кому-то можно безнаказанно бить сверстников, а кому-то нельзя», — пояснила она.

По словам психоаналитика, таким образом нарушаются права здоровых детей, а также провоцируется очередной виток агрессии в адрес детей с ОВЗ.

Как рассказал новосибирский общественник и многодетный отец Андрей Андреев, детям с ОВЗ комфортнее получать образование дома: в школе высок риск стать жертвой «тихого буллинга», который со временем перерастает в неприкрытую травлю.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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