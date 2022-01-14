Пиар-директор Лепса прокомментировал слухи о сексе певца с Барановской

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Певица Милена Дейнега распространила слухи о сексе исполнителя Григория Лепса и телеведущей Юлии Барановской ради хайпа. В такой версии уверен пиар-директор артиста Владимир Урюпин. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что ей нужно говорить глупости, чтобы привлечь к себе внимание.

Понятия не имею, слухи не комментирую. Спросите у Дейнеги — она видимо очень известный человек, кто это? Её никто не знает, поэтому ей надо глупости говорить, чтобы внимание привлечь. А на чём можно хайпить? Только на Лепсе. Ну да, состоялся у человека развод, и что теперь? Главный человек в стране, больше не о ком писать? Люди пишут такое, что «волосы шевелятся на затылке, —

возмутился Урюпин.

Ранее Дейнега заявила журналистам, что брак Лепса со второй женой Анной Шаплыковой будто бы распался из-за измены с Барановской. Пара развелась 20 декабря 2021 года. После начала бракоразводного процесса Лепс рассказал фанатам о проблемах со здоровьем и гипертоническом кризе. Сама Барановская опровергла слухи о романе с Лепсом.