Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Пиар-директор Лепса прокомментировал слухи о сексе певца с Барановской

Фото Пиар-директор Лепса прокомментировал слухи о сексе певца с Барановской
Фото Пиар-директор Лепса прокомментировал слухи о сексе певца с Барановской

Фото с wikipedia.org

Певица Милена Дейнега распространила слухи о сексе исполнителя Григория Лепса и телеведущей Юлии Барановской ради хайпа.

В такой версии уверен пиар-директор артиста Владимир Урюпин. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что ей нужно говорить глупости, чтобы привлечь к себе внимание.

Понятия не имею, слухи не комментирую. Спросите у Дейнеги — она видимо очень известный человек, кто это? Её никто не знает, поэтому ей надо глупости говорить, чтобы внимание привлечь. А на чём можно хайпить? Только на Лепсе. Ну да, состоялся у человека развод, и что теперь? Главный человек в стране, больше не о ком писать? Люди пишут такое, что «волосы шевелятся на затылке, —

возмутился Урюпин.

Ранее Дейнега заявила журналистам, что брак Лепса со второй женой Анной Шаплыковой будто бы распался из-за измены с Барановской. Пара развелась 20 декабря 2021 года. После начала бракоразводного процесса Лепс рассказал фанатам о проблемах со здоровьем и гипертоническом кризе. Сама Барановская опровергла слухи о романе с Лепсом.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

звёзды
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12884
Володин поблагодарил подростков, спасших младенца на трассе под Новосибирском
8783
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
7165
Россияне получат по 16 000 рублей от соцзащиты 14 января 2022 года
6887
Россияне получат по 4000 рублей от Сбербанка в 2022 году
6121
Оставленного на обочине дороги под Новосибирском младенца мать родила дома
6096
Стилист из Новосибирска уехал работать на круизный лайнер
5460
Новосибирск получил статус новогодней столицы России