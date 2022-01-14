Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Прокуратура Новосибирской области проконтролирует предоставление жилья сироте из «падающего дома»

Фото Прокуратура Новосибирской области проконтролирует предоставление жилья сироте из «падающего дома»
Фото Прокуратура Новосибирской области проконтролирует предоставление жилья сироте из «падающего дома»

Фото с сайта pixabay.com

В прокуратуре региона поставили на контроль получение жилья сиротой в Татарском районе, который сейчас проживает в «падающем доме».

Прокуратура Новосибирской области взяла на контроль предоставление жилья сироте в Татарском районе. Это произошло после обращения мужчины к Владимиру Путину и огласке истории в региональных СМИ.

Как сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области, предварительно установлено, что мужчина уже обратился самостоятельно в Татарский районный суд, подав туда иск о восстановлении в списке детей-сирот и обязании предоставить ему жильё по договору найма.

«Суд требования истца в ноябре 2021 года удовлетворил, однако районная администрация решение обжаловала», — указано в сообщении прокуратуры региона.

На данный момент известно, что Татарская межрайонная прокуратура окажет мужчине всю необходимую помощь, чтобы он смог подготовить апелляцию.

Также прокуратура рассмотрит возможность обеспечения законности в гражданском процессе по иску, который подавал сирота.

Напомним, историю сироты-инвалида, который вместе с женой и сыном живёт в кренящемся на бок доме, Сиб.фм рассказал здесь.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Апуник
журналист

2

Теги

Новосибирская область
жильё
прокуратура
сирота
инвалид
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12884
Володин поблагодарил подростков, спасших младенца на трассе под Новосибирском
8783
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
7165
Россияне получат по 16 000 рублей от соцзащиты 14 января 2022 года
6887
Россияне получат по 4000 рублей от Сбербанка в 2022 году
6121
Оставленного на обочине дороги под Новосибирском младенца мать родила дома
6096
Стилист из Новосибирска уехал работать на круизный лайнер
5460
Новосибирск получил статус новогодней столицы России