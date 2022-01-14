Прокуратура Новосибирской области проконтролирует предоставление жилья сироте из «падающего дома»

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В прокуратуре региона поставили на контроль получение жилья сиротой в Татарском районе, который сейчас проживает в «падающем доме».

Прокуратура Новосибирской области взяла на контроль предоставление жилья сироте в Татарском районе. Это произошло после обращения мужчины к Владимиру Путину и огласке истории в региональных СМИ.

Как сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области, предварительно установлено, что мужчина уже обратился самостоятельно в Татарский районный суд, подав туда иск о восстановлении в списке детей-сирот и обязании предоставить ему жильё по договору найма.

«Суд требования истца в ноябре 2021 года удовлетворил, однако районная администрация решение обжаловала», — указано в сообщении прокуратуры региона.

На данный момент известно, что Татарская межрайонная прокуратура окажет мужчине всю необходимую помощь, чтобы он смог подготовить апелляцию.

Также прокуратура рассмотрит возможность обеспечения законности в гражданском процессе по иску, который подавал сирота.

Напомним, историю сироты-инвалида, который вместе с женой и сыном живёт в кренящемся на бок доме, Сиб.фм рассказал здесь.