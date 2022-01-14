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Кто из россиян получит по 2000 рублей 15 января 2022 года

Фото Кто из россиян получит по 2000 рублей 15 января 2022 года
Фото Кто из россиян получит по 2000 рублей 15 января 2022 года

Pixabay.com

Пожилые россияне получат по 2000 рублей на банковские карты 15 января 2022 года.

Российским пенсионерам зачислят по 2000 рублей на карты банка ВТБ. Кто получит деньги, сообщили СМИ.

Пожилые россияне, получающие пенсию на банковскую карту ВТБ «Мир», имеют возможность получить по 2000 рублей от банковской организации. Банк проводит акцию, в рамках которой пенсионеры могут оформить получение пенсионных выплат на карту ВТБ «Мир» и получить денежный бонус. Акция продлится до 30 апреля.

Чтобы получить деньги, достаточно оформить карту и оформить поступление пенсии на нее. После этого банк автоматически перечислит на счет 2000 рублей в качестве бонуса.

В период с 15 января выплата придет тем, кто получил пенсию на карту банка ВТБ в декабре. Важно, чтобы до этого пенсионер не получал пенсию на данную карту, сообщает Primpress.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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