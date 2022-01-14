В Новосибирске на станции «Речной вокзал» установили новые турникеты

Сиб.фм

На станции метро «Речной вокзал» в Новосибирске продолжают устанавливать новые турникеты.

В новосибирском метро на станции «Речной вокзал» продолжают установку новых турникетов. Об этом сообщает Сиб.фм.

Жжители Новосибирска заметили новые турникеты на станции метро «Речной вокзал». Первые космические турникеты в новосибирском метро установили еще в декабре. Сегодня, 14 января, на станции появилась новая партия новых турникетов. Пока они стоят упакованные в полиэтилен, подключат их позже.

По словам начальника МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадия Чмыхайло, новые турникеты не только эстетично выглядят, но обеспечивают жителям и гостям Новосибирска удобство и безопасность пользования метро. После того, как новые турникеты заработают, горожане смогут пройти через них по жетонам, транспортным картам и бесконтактной оплате через телефон или карту.