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В Новосибирской области 71-летний мужчина погиб под колесами поезда, перебегая пути

Фото В Новосибирской области 71-летний мужчина погиб под колесами поезда, перебегая пути
Фото В Новосибирской области 71-летний мужчина погиб под колесами поезда, перебегая пути

Сибфоут.мвд.рф

В Новосибирской области 71-летний пенсионер попал под колеса поезда, перебегая пути. В результате полученных травм пожилой мужчина скончался.

В Татарском районе Новосибирской области пожилой мужчина погиб под колесами грузового поезда. О трагической смерти 71-летнего пенсионера рассказали в пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Трагедия произошла накануне на станции Татарская в Татарском районе Новосибирской области. Пенсионер решил перебежать железнодорожные пути прямо перед движущимся поездом. Машинист, заметивший человека на путях, сигналил, однако пенсионер не обратил внимания на звуковые сигналы. Экстренное торможение, которое применил машинист, не помогло, столкновения избежать не удалось.

От полученных травм в результате столкновения с грузовым поездом пожилой мужчина скончался на месте. Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Барабинск. Транспортные полицейские установили, что машинист грузового поезда сделал все, от него зависящее, чтобы предотвратить столкновение с пешеходом.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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