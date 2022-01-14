Житель Новосибирска выбросил вещи из окна и разбил 8 машин

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Новосибирец забросал сковородками и молотками припаркованные под окнами автомобили.

Неизвестный житель Новосибирска в течение трех часов выбрасывал вещи из окна во двор и разбил несколько автомобилей. Об этом свидетели происшествия рассказали в соцсетях.

Утром 14 января неизвестный мужчина забросал молотками и сковородками припаркованные под окнами автомобили. Инцидент произошел во дворе дома №9 на улице Спортивной в Новосибирске. Новосибирец в невменяемом состоянии выбил стекла из окон своей квартиры и начал забрасывать прохожих людей и припаркованные автомобили различными вещами.

Из окон квартиры разъяренного новосибирцы летели дверные ручки, гардины, сковородки и молотки. В результате происшествия никто из людей не пострадал, а вот восемь машин получили повреждения.

По словам очевидцев, все началось в районе 7:00 часов утра, однако правоохранительные органы приехали на вызов только после 9:00 часов. Во время задержания мужчина оказал сопротивление.