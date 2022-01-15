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общество

Более 23 тысяч случаев коронавируса выявили за сутки в России

Фото Более 23 тысяч случаев коронавируса выявили за сутки в России
Фото Более 23 тысяч случаев коронавируса выявили за сутки в России

Фото Густаво Зырянова

В России за последние сутки зарегистрировали 23 820 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее оперативный штаб сообщал, что за тот же период заболевших было выявлено менее 22 тысяч.

Оперативный штаб 14 января обновил данные по заболеваемости коронавирусом в России. За последние сутки в стране зарегистрировали ещё 23 820 заражённых. Днём ранее за аналогичный период их выявили менее 22 тысяч (21 155 человек).

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 10 747 125 случаев коронавируса в 85 регионах, уточняет sova.info.

Выздоровевшими в минувшие 24 часа были признаны 24 952 пациента. В целом справиться с инфекцией смогли 9 809 300 россиян. Под наблюдением врачей остаются 880 775 граждан.

Напомним, что в Новосибирской области за последние сутки резко увеличилось количество тяжёлых пациентов с COVID-19 в реанимациях, в том числе на ИВЛ.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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