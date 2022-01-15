Была простая, стала святая: в РПЦ рассказали об освящении воды на Крещение-2022

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм, Марины Дорофеевой, Дениса Винокурова

Уже совсем скоро верующие начнут праздновать один великих праздников в православие – Крещение Господне. В этот день жители смогут окунуться в прорубь, где смоют все свои грехи. Кроме того, люди верят в то, что выпив освящённой воды они очистят свой дух. Действительно ли искупавшемуся в проруби будет благодать, а вода приобретает святость – разбирался Сиб.фм.

Напомним, что 19 января православная церковь будет праздновать Крещение Господне. По традиции, в эту дату священники совершают освящение воды, которую потом верующие набирают в ёмкости, чтобы пить в течение всего года для очищения своего духа и тела.

Преподаватель догматического богословия Нижегородской духовной семинарии, магистр богословия, священник Арсений Семенов рассказал о том, что с каждым годом желающих окунуться в прорубь, несмотря на крещенские морозы в ночь на 19 января становится всё больше и больше. В православных храмах освящение воды проходит два дня подряд – 18 и 19 января.

«18 января это происходит в память о Богоявлении — откровении миру о том, что Бог есть Троица: Отец, Сын и Святой Дух. В память же о крещении Иисуса Христа в реке Иордан мы совершаем освящение воды 19 января. Упоминания о том, что христиане используют в своих нуждах святую воду, мы находим со II века. Освящать воду пресвитеры стали с постепенным развитием церковной общины — как воспоминание о сошествии Христа в реку Иордан. Мы восприняли эту традицию от Греции. Освящение воды дважды — 18 и 19 января — утвердилось после 1667 года», – рассказал священник.

Также он добавил, что понятие святой воды можно встретить и иудаизме, исламе, католицизме и иных религиях. Но там она не обладает свойствами, очищающими человека от скверны. А вот именно о такой воде, которая проникает внутрь через божественную благодать, иногда меняя и преображая человека, речь идет в поместных Православных церквях (Польской, Сербской, Черногорской, Украинской, Белорусской, Греческой, США).

«Святость воды определяется правильностью ее освящения. Католики тоже освящают воду, но добавляют в нее соль», — уточнил Арсений Семёнов.

Богоявленская и крещенская вода (по-гречески — Великая Агиасма) является одной из главных святынь в Православной церкви. Только после молитв священника, троекратного опускания в воду креста и призывания благодати Святого Духа вода становится святой. Набирать ее можно только 18 и 19 января. По церковной традиции люди пьют воду натощак для исцеления души и тела, окропляют ею свои жилища, бережно хранят ее дома.

«Многое зависит от веры человека. Если в сознании пьющего святая вода представляет собой некий "энергетический напиток", то благодатного действия на человека такой "эликсир" не окажет. Ведь вода дается для нужд, а не для развлечения. Она не сделает из человека супергероя, но даст помощь тому, кто видит в ней источник божественной благодати. Как для русского человека горсть русской земли — источник силы, так и для православного христианина святая вода — источник помощи Божией», — уточнил священник.

Ранее, Сиб.фм писал о том, какого числа Крещение Господне в 2022 году – православные обряды и запреты для верующих в этот день. Будут ли морозы 19 января и кому нельзя нырять в прорубь, а также когда нужно набирать святую воду в церкви, можно ли освятить в домашних условиях.