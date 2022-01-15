Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Была простая, стала святая: в РПЦ рассказали об освящении воды на Крещение-2022

Фото Была простая, стала святая: в РПЦ рассказали об освящении воды на Крещение-2022
Фото Была простая, стала святая: в РПЦ рассказали об освящении воды на Крещение-2022

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм, Марины Дорофеевой, Дениса Винокурова

Уже совсем скоро верующие начнут праздновать один великих праздников в православие – Крещение Господне. В этот день жители смогут окунуться в прорубь, где смоют все свои грехи. Кроме того, люди верят в то, что выпив освящённой воды они очистят свой дух. Действительно ли искупавшемуся в проруби будет благодать, а вода приобретает святость – разбирался Сиб.фм.

Напомним, что 19 января православная церковь будет праздновать Крещение Господне. По традиции, в эту дату священники совершают освящение воды, которую потом верующие набирают в ёмкости, чтобы пить в течение всего года для очищения своего духа и тела.

Преподаватель догматического богословия Нижегородской духовной семинарии, магистр богословия, священник Арсений Семенов рассказал о том, что с каждым годом желающих окунуться в прорубь, несмотря на крещенские морозы в ночь на 19 января становится всё больше и больше. В православных храмах освящение воды проходит два дня подряд – 18 и 19 января.

Фото Была простая, стала святая: в РПЦ рассказали об освящении воды на Крещение-2022 2

«18 января это происходит в память о Богоявлении — откровении миру о том, что Бог есть Троица: Отец, Сын и Святой Дух. В память же о крещении Иисуса Христа в реке Иордан мы совершаем освящение воды 19 января. Упоминания о том, что христиане используют в своих нуждах святую воду, мы находим со II века. Освящать воду пресвитеры стали с постепенным развитием церковной общины — как воспоминание о сошествии Христа в реку Иордан. Мы восприняли эту традицию от Греции. Освящение воды дважды — 18 и 19 января — утвердилось после 1667 года», – рассказал священник.

Фото Была простая, стала святая: в РПЦ рассказали об освящении воды на Крещение-2022 3

Также он добавил, что понятие святой воды можно встретить и иудаизме, исламе, католицизме и иных религиях. Но там она не обладает свойствами, очищающими человека от скверны. А вот именно о такой воде, которая проникает внутрь через божественную благодать, иногда меняя и преображая человека, речь идет в поместных Православных церквях (Польской, Сербской, Черногорской, Украинской, Белорусской, Греческой, США).

«Святость воды определяется правильностью ее освящения. Католики тоже освящают воду, но добавляют в нее соль», — уточнил Арсений Семёнов.

Фото Была простая, стала святая: в РПЦ рассказали об освящении воды на Крещение-2022 4

Богоявленская и крещенская вода (по-гречески — Великая Агиасма) является одной из главных святынь в Православной церкви. Только после молитв священника, троекратного опускания в воду креста и призывания благодати Святого Духа вода становится святой. Набирать ее можно только 18 и 19 января. По церковной традиции люди пьют воду натощак для исцеления души и тела, окропляют ею свои жилища, бережно хранят ее дома.

Фото Была простая, стала святая: в РПЦ рассказали об освящении воды на Крещение-2022 5

«Многое зависит от веры человека. Если в сознании пьющего святая вода представляет собой некий "энергетический напиток", то благодатного действия на человека такой "эликсир" не окажет. Ведь вода дается для нужд, а не для развлечения. Она не сделает из человека супергероя, но даст помощь тому, кто видит в ней источник божественной благодати. Как для русского человека горсть русской земли — источник силы, так и для православного христианина святая вода — источник помощи Божией», — уточнил священник.

Ранее, Сиб.фм писал о том, какого числа Крещение Господне в 2022 году – православные обряды и запреты для верующих в этот день. Будут ли морозы 19 января и кому нельзя нырять в прорубь, а также когда нужно набирать святую воду в церкви, можно ли освятить в домашних условиях.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Крещение
Новосибирская область
крещенские купания
святая вода
православный праздник
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13215
Володин поблагодарил подростков, спасших младенца на трассе под Новосибирском
9486
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
7809
Россияне получат по 16 000 рублей от соцзащиты 14 января 2022 года
7259
Россияне получат по 4000 рублей от Сбербанка в 2022 году
6154
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
5483
Старый Новый год 14 января 2022 года: новые открытки и поздравления с годом Тигра
5445
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело