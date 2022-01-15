Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском

Фото пресс-службы СК России по Новосибирской области

Пожарные обнаружили тела двух мужчин во время ликвидации огня в частном доме на улице Маяковского в Бердске 15 января, сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

В субботу, 15 января, около 05:00 часов в частном доме на улице Маяковского в Бердске произошёл пожар. Во время тушения были обнаружены тела мужчин 1949 и 1973 г.р. На место трагедии оперативно выехали следователь и сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По факту гибели людей следственный отдел в Бердске начал уголовно-процессуальную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о гибели при пожаре женщины и двоих детей. Трагедия произошла 11 января в посёлке Станционно-Oяшинский в Мошковском районе. Выяснилось, что малолетние находились в гостях у бабушки.