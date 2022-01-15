ХК «Сибирь» проиграл «Адмиралу» во втором матче во Владивостоке

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«Сибирь» уезжает из Владивостока без очков. Второй матч с «Адмиралом» завершился со счётом 2:3.
ХК «Сибирь» проиграл второй матч с «Адмиралом», несмотря на шайбы Ника Шора и Александра Шарова. Встреча завершилась со счётом 2:3. Таким образом, Владивосток клуб покидает без очков.
Главный тренер Андрей Мартемьянов остался доволен игрой подопечных. По его словам, новосибирцы владели инициативой и правильно вели себя и в обороне, и в атаке. Возможно, в некоторых моментах команде не хватило концентрации, предположил он.
Напомним, в первом матче «Снеговики» уступили «Адмиралу» 1:2. Тогда автором единственной шайбы стал Денис Голубев.
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