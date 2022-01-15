Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество спорт

ХК «Сибирь» проиграл «Адмиралу» во втором матче во Владивостоке

Фото ХК «Сибирь» проиграл «Адмиралу» во втором матче во Владивостоке
Фото ХК «Сибирь» проиграл «Адмиралу» во втором матче во Владивостоке

Фото pixabay.com

«Сибирь» уезжает из Владивостока без очков. Второй матч с «Адмиралом» завершился со счётом 2:3.

ХК «Сибирь» проиграл второй матч с «Адмиралом», несмотря на шайбы Ника Шора и Александра Шарова. Встреча завершилась со счётом 2:3. Таким образом, Владивосток клуб покидает без очков.

Главный тренер Андрей Мартемьянов остался доволен игрой подопечных. По его словам, новосибирцы владели инициативой и правильно вели себя и в обороне, и в атаке. Возможно, в некоторых моментах команде не хватило концентрации, предположил он.

Напомним, в первом матче «Снеговики» уступили «Адмиралу» 1:2. Тогда автором единственной шайбы стал Денис Голубев.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

хоккей
Новосибирская область
ХК «Сибирь»
Владивосток
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12884
Володин поблагодарил подростков, спасших младенца на трассе под Новосибирском
8783
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
7165
Россияне получат по 16 000 рублей от соцзащиты 14 января 2022 года
6887
Россияне получат по 4000 рублей от Сбербанка в 2022 году
6121
Оставленного на обочине дороги под Новосибирском младенца мать родила дома
6096
Стилист из Новосибирска уехал работать на круизный лайнер
5460
Новосибирск получил статус новогодней столицы России