Когда в 2022 году Крещение: священники объяснили целебные свойства святой воды и «секрет» ее долгого хранения

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм, Марины Дорофеевой, Дениса Винокурова

Традиция набирать священную воду и окунаться в прорубь на праздник Крещение существует уже не первый год. Священник Арсений Семёнов рассказал о том, действительно ли вода имеет целебные свойства и почему она не испортится даже спустя год.

Священник Арсений Семёнов рассказал о том, что вода становится священной только после молитв священника, троекратного опускания креста в воду и призывания благодати Святого Духа. Набрать воду можно только 18 и 19 января.

«На вкус святая вода не отличается от обычной, ее внешние свойства (цвет, вкус, температура) сохраняются. Она отличается внутренним действием на человека. Относиться к ней нужно бережно, ведь вода может и испортиться: освящаясь, она не становится чем-то нетленным», — уточнил Арсений.

Кроме того, он объяснил чем богоявленская и крещенская вода отличается от той, которую священник освящает много раз в году на молебнах.

«Святость имеет различную силу. Одно дело причаститься тела и крови Христова, а другое — выпить стакан святой воды. Так и здесь: в отличие от богоявленской и крещенской вода с молебна не считается Великой Агиасмой. Святость воды определяют различные молитвы. Крещенскую и богоявленскую можно пить только натощак, а воду, освященную на молебне, — в любое время. Их святость различна, а значит различно и действие на человека. В старину говорили, что если крещенской с утра воды попил, то до вечера на землю плевать нельзя», — разъяснил священник.

Однако, нужно знать, что в крещенскую ночь вода из обычного крана не имеет благодатные свойства.

«С водой, которая течет из центрального водопровода, ничего не происходит. Не святой же водой вы моете посуду, стираете и смываете ее в канализацию. Это народное поверье, сложившееся исторически. Повторюсь: святой вода становится после обрядовых действий, совершаемых епископом или священником при сошествии божественной благодати», — говорит священнослужитель.

Также Арсений Семенов считает, что окунувшись в прорубь, человек не очистится от грехов и не вылечится от всех болезней.

«Это стереотип. Для того чтобы вылечиться или очиститься от грехов, нужно над собой работать и много. Для этого в Церкви существует таинство покаяния, которое помогает человеку осознавать свои жизненные промахи. Купание в крещенские морозы никаким образом не очищает человека от содеянных им грехов. А в плане лечения, если прорубь освящена, то все зависит от веры человека», — подытожил священник.

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