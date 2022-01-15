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Ковид-сертификаты вместо QR-кода с 1 февраля 2022 года: в правительстве разъяснили порядок оформления

Фото Ковид-сертификаты вместо QR-кода с 1 февраля 2022 года: в правительстве разъяснили порядок оформления
Фото Ковид-сертификаты вместо QR-кода с 1 февраля 2022 года: в правительстве разъяснили порядок оформления

Фото: Сиб.фм

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о том, что граждане могут получить ковид-сертификат на основе отрицательного результата ПЦР- теста после 1 февраля. Также Минздрав сможет установить срок действия ковид-сертификатов при наличии медицинского отвода от прививки.

После 1 февраля россияне смогут получить ковид- сертификат на основе отрицательного ПЦР-теста. Такое решение следует из поправок, которое правительство внесёт ко второму чтению федерального закона о ковид-сертификатах, сообщила вице- премьер РФ Татьяна Голикова.

Также Татьяна Голикова уточнила, что, согласно поправкам, Минздрав может установить срок действия ковид-сертификатов при наличии у россиянина медотвода от прививки.

Фото Ковид-сертификаты вместо QR-кода с 1 февраля 2022 года: в правительстве разъяснили порядок оформления 2

Кроме того, военнослужащие и приравненные к ним получат цифровые документы с соблюдением защиты данных, сказала Голикова.

Проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых документов, которые подтверждают факт вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание, внесли в Госдуму 12 ноября. Такая инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.

Фото Ковид-сертификаты вместо QR-кода с 1 февраля 2022 года: в правительстве разъяснили порядок оформления 3

Изначально, 1 февраля предлагалось выдавать ковид-сертификаты для доступа в общественные места только привитым, переболевшим и тем, у кого есть медотвод от прививки, но в этот раз власти приняли решение сохранить возможность доступа в общественные места и тем, кто до сих пор не вакцинировался.

Соответствующая поправка к законопроекту о QR-кодах будет внесена 14 января.

Фото Ковид-сертификаты вместо QR-кода с 1 февраля 2022 года: в правительстве разъяснили порядок оформления 4

"Сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года, в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР", — сказала Голикова, приводя примеры поправок.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что россияне с антителами получат сертификаты переболевших на полгода. Что возмутило новосибирцев в 2021 году: массовая вакцинация, QR-коды, увольнения. Также как получить QR- код при высоких антителах.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус
сертификат
антитела
вакцинация
яндекс.дзен

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