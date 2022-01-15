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«Ночной дозор», «Такси» и «Ford против Ferrari»: что посмотреть по ТВ 15 января

Фото «Ночной дозор», «Такси» и «Ford против Ferrari»: что посмотреть по ТВ 15 января
Фото «Ночной дозор», «Такси» и «Ford против Ferrari»: что посмотреть по ТВ 15 января

Фото pixabay.com

В эту субботу, 15 января, по ТВ покажут фэнтези Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор», художественный фильм Джеймса Мэнголда в жанре биографической драмы «Ford против Ferrari» и все части комедийного боевика «Такси». Сиб.фм традиционно публикует расписание программ, чтобы вы не пропустили самое интересное.

Первый канал
12:15 Видели видео?
14:10 «Горячий лёд»: Фигурное катание. Чемпионат Европы 2022. Танцы. Ритм-танец. Трансляция из Таллина
15:00 Юбилейный вечер Раймонда Паулса
17:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:50 Сегодня вечером
21:00 Время
21:30 Сегодня вечером
22:25 Ночной дозор
00:45 Наедине со всеми

СТС

11:20 Пятый элемент
13:55 Такси
15:40 Такси 2
17:25 Такси 3
19:05 Такси 4
21:00 Need for Speed: Жажда скорости
23:40 Ford против Ferrari

НТВ

12:00 Квартирный вопрос
13:00 Однажды...
14:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:25 Новогодний суперстар!
22:55 Квартирник НТВ у Маргулиса (Новогодний андеграунд)

ТНТ

10:50 Битва экстрасенсов (5-я серия)
12:20 Битва экстрасенсов (6-я серия)
13:55 Легок на помине
15:35 Все или ничего
17:20 Реальные пацаны против зомби
19:10 День города
21:00 Stand Up (Спецдайджесты-2021)
22:00 Stand Up (Дайджест)
23:00 Женский Стендап (50-я серия)
00:00 Бен-Гур

Пятница!

12:00 Орёл и Решка. Земляне (Сокотра)
13:00 Орёл и решка. Чудеса света (Рукотворный город Дубай)
14:10 На ножах (Анапа. Е Бар)
15:10 На ножах (Ростов Великий. Иван Царевич)
16:20 На ножах (Подольск. Синяя птица)
17:20 Мир наизнанку. Китай (Маленькое королевство)
18:20 Мир наизнанку. Китай (Король змей и небесные фермы)
19:30 Мир наизнанку. Китай (Клоны)
20:40 Мир наизнанку. Китай (Внутренняя Монголия 2)
21:40 Мир наизнанку. Китай (Фестиваль Наадам)
22:40 Руссо-Латино. Перу (Бизнес на мистике)
23:50 Руссо-Латино. Перу (Инопланетная мумия)

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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