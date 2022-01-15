Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело

Фото предоставлено СК России по НСО

Под Новосибирском мужчина поджёг дом, в котором находилась бывшая жена и её знакомые — теперь сибиряка обвиняют в попытке убийства.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 (попытка убийства двух и более лиц) в отношении 54-летнего жителя Болотнинского района Новосибирской области.

По версии следствия, утром 11 января пьяный обвиняемый на почве ревности поджог баню и надворные постройки, которые привели к возгоранию квартиры дома № 7 по улице Молодежная в деревне Кругликово Болотнинского района Новосибирской области. Убедившись в том, что произошел пожар, обвиняемый скрылся с места происшествия.

"Однако, преступные действия не были завершены до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как находившиеся в доме бывшая супруга мужчины и трое лиц, проснулись и через окно покинули квартиру", — пояснили в пресс-службе СК России по НСО.

Мужчине уже предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. Сам мужчина по ходатайству следователя отправлен в СИЗО.

"В ходе допроса обвиняемый от дачи показаний отказался, сославшись на ст. 51 Конституции Российской Федерации", — добавили в Следственном комитете.

Напомним, 11 января в том же Болотнинском районе в одной из пяти квартир в деревянном жилом доме в посёлке Станционно-Oяшинский на Шоссейной улице. При разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела двоих детей (мальчиков приблизительно в возрасте трёх и пяти лет) и женщины.