Новосибирская область дополнительно получит из федерального бюджета порядка 1 млрд рублей на капремонт 25 школ

25 школ в Новосибирской области будут капитально отремонтированы за счёт дополнительных средств из федерального бюджета в объёме порядка 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Более 979 млн рублей выделят Новосибирской области из федерального бюджета на капитальный ремонт 25 школ в 2022-2023 годах, сообщил
замминистра образования региона Юрий Савостьянов.
Ещё свыше 200 млн рублей направят из областного бюджета, чтобы оснастить отремонтированные образовательные учреждения новым оборудованием, добавил он.
Капитальный ремонт в ближайшие годы проведут в школах на территории 13 муниципальных районов и двух городских округов — Новосибирска и Оби.
Ранее глава города говорил о том, что количества школьных мест недостаточно, и проблему дефицита необходимо решать.