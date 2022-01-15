Новосибирская область дополнительно получит из федерального бюджета порядка 1 млрд рублей на капремонт 25 школ

25 школ в Новосибирской области будут капитально отремонтированы за счёт дополнительных средств из федерального бюджета в объёме порядка 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Более 979 млн рублей выделят Новосибирской области из федерального бюджета на капитальный ремонт 25 школ в 2022-2023 годах, сообщил замминистра образования региона Юрий Савостьянов.

Ещё свыше 200 млн рублей направят из областного бюджета, чтобы оснастить отремонтированные образовательные учреждения новым оборудованием, добавил он.

Капитальный ремонт в ближайшие годы проведут в школах на территории 13 муниципальных районов и двух городских округов — Новосибирска и Оби.

Напомним, 14 января Сиб.фм писал о том, что в 2022 году в Новосибирске будут параллельно вести строительство 10 школ . Об этом заявил мэр Анатолий Локоть.

Ранее глава города говорил о том, что количества школьных мест недостаточно, и проблему дефицита необходимо решать.