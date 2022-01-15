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Новосибирский зоопарк показал животных-кандидатов на звание талисмана новогодней столицы в 2022 году

Фото Новосибирский зоопарк показал животных-кандидатов на звание талисмана новогодней столицы в 2022 году
Фото Новосибирский зоопарк показал животных-кандидатов на звание талисмана новогодней столицы в 2022 году

Фото: скриншоты из видео Новосибирского зоопарка, коллаж Сиб.фм

Всех животных, участвующих в голосовании за звание талисмана новогодней столицы России в 2022 году, теперь можно увидеть в одном ролике. Его опубликовал Новосибирский зоопарк.

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило ранее предложил с помощью голосования выбрать талисман города на 2022 год из числа одного из своих обитателей, так как Новосибирск получил титул главной новогодней столицы России.

Теперь всех животных, которые претендуют на победу, можно увидеть в одном ролике, опубликованном в официальной группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что голосование проводится онлайн и продлится до 7 февраля. Ссылку на него можно найти в материале Сиб.фм по ссылке.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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