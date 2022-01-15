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В Красноярске в выходные 15-16 января будет действовать режим «чёрного неба»

Фото В Красноярске в выходные 15-16 января будет действовать режим «чёрного неба»
Фото В Красноярске в выходные 15-16 января будет действовать режим «чёрного неба»

Фото Густаво Зырянова

В ближайшие выходные, 15-16 января, в Красноярске будет действовать режим «чёрного неба».

Днём 14 января в Красноярске из-за высокой степени загрязнённости воздуха объявили режим «чёрного неба». Его действие продлится до 17 января, то есть распространится на все выходные.

В ближайшие дни вредные примеси в атмосфере будут рассеиваться плохо, предприятия должны будут снизить объёмы выбросов, пишет «Проспект Мира». Жителей просят проводить меньше времени на открытом воздухе.

Напомним, что также в эту пятницу Сиб.фм писал о высоком уровне загрязнённости воздуха в Новосибирске. Сервис AirVoice утром оценивал его на 7 баллов из 10 возможных.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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