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В Новосибирске депутату Заксобрания Глебу Поповцеву продлили домашний арест на два месяца

Фото В Новосибирске депутату Заксобрания Глебу Поповцеву продлили домашний арест на два месяца
Фото В Новосибирске депутату Заксобрания Глебу Поповцеву продлили домашний арест на два месяца

Фото с сайта zsnso.ru

Обвиняемый в крупном хищении бюджетных средств депутат Заксобрания Новосибирской области Глеб Поповцев останется под домашним арестом ещё на два месяца, до 16 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Судебного департамента.

Центральный районный суд Новосибирска продлил домашний арест депутату Законодательного собрания Новосибирской области Глебу Поповцеву на два месяца, до 16 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Судебного департамента.

Напомним, Поповцева обвиняют в крупном хищении бюджетных средств. По версии следствия, он похитил из бюджета Заксобрания более 400 тысяч рублей.

Задержали депутата 18 ноября 2021 года. Его супруга рассказывала Сиб.фм, что накануне в их квартире провели обыск, но ничего противозаконного не обнаружили.

Под домашним арестом Поповецв находится с 19 ноября.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
суд
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