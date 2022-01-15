В Новосибирске ликвидировали последствия утечки газа из цистерны в Первомайском районе

Фото Игоря Уклеина
Работы по ликвидации последствий утечки газа на железнодорожной станции Инская в Новосибирске завершены, сообщили 15 января в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).
В ночь на субботу, 15 января, на железнодорожной станции Инская в Новосибирске завершили ликвидацию последствий утечки газа.
«Работы выполнены», — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).
Напомним, утечка газа в Первомайском районе произошла 12 января из-за разгерметизации железнодорожной цистерны. Капельную течь неизвестного газа заметили сотрудники Инской.
Мэр Анатолий Локоть говорил о том, что произошедшее не несёт угрозы жителям.
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