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В Новосибирске ликвидировали последствия утечки газа из цистерны в Первомайском районе

Фото В Новосибирске ликвидировали последствия утечки газа из цистерны в Первомайском районе
Фото В Новосибирске ликвидировали последствия утечки газа из цистерны в Первомайском районе

Фото Игоря Уклеина

Работы по ликвидации последствий утечки газа на железнодорожной станции Инская в Новосибирске завершены, сообщили 15 января в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).

В ночь на субботу, 15 января, на железнодорожной станции Инская в Новосибирске завершили ликвидацию последствий утечки газа.

«Работы выполнены», — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).

Напомним, утечка газа в Первомайском районе произошла 12 января из-за разгерметизации железнодорожной цистерны. Капельную течь неизвестного газа заметили сотрудники Инской.

Мэр Анатолий Локоть говорил о том, что произошедшее не несёт угрозы жителям.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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МАСС
Новосибирск
Инская
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