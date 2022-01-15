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В Новосибирске полиция задержала активиста из-за пикета против тарифов ЖКХ

Фото В Новосибирске полиция задержала активиста из-за пикета против тарифов ЖКХ
Фото В Новосибирске полиция задержала активиста из-за пикета против тарифов ЖКХ

Фото скрин youtube.com "Воин света"

Общественник Виктор Сорокин был доставлен в отдел после пикета против повышения тарифов ЖКХ в Новосибирске.

В субботу, 15 января, в Новосибирске прошёл пикет против повышения тарифов ЖКХ. Сразу после мероприятия сотрудники полиции задержали активиста Виктора Сорокина.

Общественника доставили в отдел полиции "Калининский". Подробно об инциденте Сорокин рассказывает на youtub-канале "Воин света".

"Меня поймали на улице, запихали в машину и сюда доставили. Меня догнали после одиночного пикета и потом привезли сюда, – заявляет Виктор Сорокин. – Это были сотрудники без формы, сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом, которые почему-то сами провоцируют", — цитирует Виктора Сорокина "МК в Новосибирске".

Активист подчёркивает, что в полиции он провёл около двух часов. Однако зачем – Виктор Сорокин и сам не понял, так как и ранее сам ходатайствовал, чтобы его допросили в Новосибирске.

В декабре прошлого года силовики стали задерживать участников акций против QR-кодов. Последними оказались Елена Тардасова-Юн и Рашид Заманов. 11 декабря полицейские забрали в участок сразу троих активистов в центре Новосибирска. Среди задержанных был общественник и противник обязательной вакцинации Андрей Кайгородцев, а также Алексей Шмагирев и Александр Абросов. Подробности задержания также неизвестны.

Напомним, ранее силовики уже приходили к двум участницам акций, чтобы передать им повестки в полицию. Аналогичные требования начали приходить и другим активистам.

 

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Автор:
Арина Икотина
журналист

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