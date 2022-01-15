В Новосибирск придет оттепель 17 января

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирск придет потепление к концу текущей недели.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра рассказали, какая погода в Новосибирске установится на выходных и стоит ли ждать крещенских морозов.

Погода в Новосибирске порадует горожан оттепелью, однако сохранится сильный порывистый ветер. Ночью 15 января морозы окрепнут: -22...-24 °С. Однако днем синоптическая обстановка в регионе сильно изменится, температура воздуха повысится до -3...-5 °С. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.

Днем в воскресенье, 16 января, потеплеет еще на несколько градусов, до -1...-3 °С. Ветер стихнет до 4-9 метров в секунду.

Днем 17 января столбики термометров поднимутся до 0 °С. При этом ближе к Крещенским купаниям в регион придут умеренные холода.