В Новосибирске разрешили доступ к купелям на Крещение без QR-кодов

Фото Дениса Винокурова

У желающих окунуться в прорубь на Крещение в Новосибирске не будут спрашивать QR-коды, сообщили в мэрии.

QR-код о вакцинации от коронавируса или перенесённом COVID-19 не потребуется для доступа к купелям на Крещение в Новосибирске в 2022 году. Об этом сообщили в департаменте мэрии по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами.

Там уточнили, что соответствующего предписания от Роспотребнадзора не поступало. Также не было документа, по которому во время крещенских купаний требовалось бы соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. В 2021 году это было обязательно.

«В 2022 году информации по соблюдению профилактических (противоэпидемиологических) мер при проведении крещенских купаний из управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области не поступало», — говорится в ответе мэрии на запрос Сиб.фм.

Напомним, что всего в Новосибирске откроют четыре купели, их адреса и часы работы прописаны в предыдущем материале на Сиб.фм по ссылке.

Также сайт ранее писал о том, можно ли купаться на Крещение после прививки от COVID-19.