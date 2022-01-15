Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске в мусорном баке нашли хищного зверя

Фото В Новосибирске в мусорном баке нашли хищного зверя
Фото В Новосибирске в мусорном баке нашли хищного зверя

Фото pixabay.com

Работники магазина SPAR на Выборной улице обнаружили в мусорном баке хищника из семейства куньих — степного хорька.

В минувшую пятницу, 14 января, в одном из мусорных баков на Выборной улице в Новосибирске была обнаружена необычная находка. Работница магазина SPAR заметила среди отходов животное. Как оказалось, хищника из семейства куньих — степного хорька. Температура воздуха в тот момент составляла -28 градусов.

«Я услышала громкий звук из контейнера. Зверёк был сильно напуган, весь дрожал и высоко прыгал. Скорее всего, он залез туда в поисках еды», — рассказала «Новосибирским новостям» спасительница найдёныша Любовь Таровина.

Зверя достали из бака, отнесли в тепло и накормили курицей, а затем обратились к зоозащитникам.

Руководитель фонда помощи куньим имени мистера Жопэна Елена-Эльга Журавлёва рассказала, что на Выборной был найден щенок-подросток, который, судя по всему, не смог рассчитать свои силы: залез в мусорный бак в поисках еды, а выбраться не смог.

«Ведёт себя так, как и положено вести себя дикому хорьку: рычит и кидается. Дома ему делать нечего. Отвезём его в лесной массив, в естественную для него среду», — пояснила специалист.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, как среди мусора в Новосибирске нашли котёнка с генетической мутацией.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

1

Теги

Новосибирск
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12884
Володин поблагодарил подростков, спасших младенца на трассе под Новосибирском
8783
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
7165
Россияне получат по 16 000 рублей от соцзащиты 14 января 2022 года
6887
Россияне получат по 4000 рублей от Сбербанка в 2022 году
6121
Оставленного на обочине дороги под Новосибирском младенца мать родила дома
6096
Стилист из Новосибирска уехал работать на круизный лайнер
5460
Новосибирск получил статус новогодней столицы России