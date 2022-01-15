В Новосибирске в мусорном баке нашли хищного зверя

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Работники магазина SPAR на Выборной улице обнаружили в мусорном баке хищника из семейства куньих — степного хорька.

В минувшую пятницу, 14 января, в одном из мусорных баков на Выборной улице в Новосибирске была обнаружена необычная находка. Работница магазина SPAR заметила среди отходов животное. Как оказалось, хищника из семейства куньих — степного хорька. Температура воздуха в тот момент составляла -28 градусов.

«Я услышала громкий звук из контейнера. Зверёк был сильно напуган, весь дрожал и высоко прыгал. Скорее всего, он залез туда в поисках еды», — рассказала «Новосибирским новостям» спасительница найдёныша Любовь Таровина.

Зверя достали из бака, отнесли в тепло и накормили курицей, а затем обратились к зоозащитникам.

Руководитель фонда помощи куньим имени мистера Жопэна Елена-Эльга Журавлёва рассказала, что на Выборной был найден щенок-подросток, который, судя по всему, не смог рассчитать свои силы: залез в мусорный бак в поисках еды, а выбраться не смог.

«Ведёт себя так, как и положено вести себя дикому хорьку: рычит и кидается. Дома ему делать нечего. Отвезём его в лесной массив, в естественную для него среду», — пояснила специалист.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, как среди мусора в Новосибирске нашли котёнка с генетической мутацией.