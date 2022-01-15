В Новосибирске водитель Jeep погиб после наезда на сугроб

Фото пресс-службы ГИБДД по Новосибирской области

Водитель Jeep не справился с управлением и погиб в результате наезда на сугроб в Советском районе Новосибирска, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Утром 15 января в Советском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Водитель Jeep не справился с управлением и налетел на снежный вал у дома № 40 на Бердском шоссе. В результате автомобиль опрокинулся и мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В салоне иномарки также находились два пассажира: женщина 1968 года рождения и девочка 2014-го. Обе не пострадали. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее в результате ДТП в Новосибирске погиб водитель Subaru Legacy. Находившийся с ним в автомобиле пассажир также не выжил. Иномарка влетела в бетонную опору моста на Красном проспекте.