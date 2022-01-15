В Сибири выявили первые случаи заражения «омикроном»

Фото Густаво Зырянова
Новый штамм коронавируса «омикрон» впервые выявили на территории Сибири — заражение подтвердилось у двух жителей Тувы.
На территории Сибири впервые зарегистрировали случаи заражения «омикроном». По данным Telegram-канала Mash Siberia, новый штамм обнаружили у двух жителей Тувы.
«Состояние больных оценивают как стабильное, за ними наблюдают врачи», — говорится в публикации.
Также в республике ждут результатов тестов на наличие «омикрона» у других пациентов.
Напомним, ранее появлялась информация о том, что данный штамм обнаружили в Новосибирске. Однако в управлении Роспотребнадзора сообщения опровергли.
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