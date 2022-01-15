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В Сибири выявили первые случаи заражения «омикроном»

Фото В Сибири выявили первые случаи заражения «омикроном»
Фото В Сибири выявили первые случаи заражения «омикроном»

Фото Густаво Зырянова

Новый штамм коронавируса «омикрон» впервые выявили на территории Сибири — заражение подтвердилось у двух жителей Тувы.

На территории Сибири впервые зарегистрировали случаи заражения «омикроном». По данным Telegram-канала Mash Siberia, новый штамм обнаружили у двух жителей Тувы.

«Состояние больных оценивают как стабильное, за ними наблюдают врачи», — говорится в публикации.

Также в республике ждут результатов тестов на наличие «омикрона» у других пациентов.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что данный штамм обнаружили в Новосибирске. Однако в управлении Роспотребнадзора сообщения опровергли.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Сибирь
коронавирус
инфекция
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