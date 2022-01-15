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общество

Жительница Новосибирска рассказала о новом способе мошенничества с банковскими картами

Фото Жительница Новосибирска рассказала о новом способе мошенничества с банковскими картами
Фото Жительница Новосибирска рассказала о новом способе мошенничества с банковскими картами

Фото pixabay.com

Наталья из Новосибирска столкнулась с новым способом мошенничества с банковскими картами и рассказала Сиб.фм, как аферисты настойчиво пытались оставить её без денег.

Мошенники придумали новый способ выведения средств с банковских карт, с ним 14 января впервые столкнулась жительница Новосибирска Наталья.

Женщина рассказала, что ей позвонили с обычного номера, а не с 900, как это обычно делают в Сбере, и поинтересовались, не меняла ли она в последнее время личный мобильный номер. Беседу от лица якобы сотрудника банка вела девушка, а на фоне был слышен шум, будто звонок совершают в колл-центре.

Наталья ответила, что с номером ничего не делала и услышала следующее:

«Нам нужно свериться. С вашего личного кабинета пришёл запрос о смене личного номера телефона. Скажите, пожалуйста, номер карты и три цифры с оборотной стороны (CVV-код. — Прим. ред.)».

Поняв, что имеет дело с аферистами, Наталья завершила разговор, но вечером ей позвонили вновь.

Липовая сотрудница банка заявила, что запрос на смену номера, поступивший из личного кабинета, в данном случае расценивается как мошенничество, поскольку де-факто его не было.

«И чтобы всё было хорошо, мне нужно назвать номер карты и код из трёх цифр», — продолжила Наталья.

Сибирячка снова повесила трубку, однако раздался ещё один звонок. В «банке» сказали, что если она оперативно не сообщит запрашиваемые данные, то все её счета безвозвратно заблокируют и снять деньги будет невозможно.

Это был последний звонок. Никакие цифры женщина не называла, с состоянием счетов и карт всё осталось в норме.

«Раньше были стандартные звонки, что якобы кто-то хотел снять деньги с карты в других городах — Пензе, Волгограде, Перми. Но такое впервые», — подытожила собеседница Сиб.фм.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как телефонным аферистам всё же удалось обмануть россиянку. Женщина лично перевела мошенникам почти полмиллиона рублей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
мошенничество
Новосибирск
банковские карты
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