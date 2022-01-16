Большая и белая: названа зарплата для получения ипотеки в 2022 году

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У жителей крупных городов России должен быть доход в размере 80 000 – 100 000 рублей, чтобы получить ипотечный кредит. В Москве приветствуются клиенты, чей доход составляет по 150 000 рублей в месяц. Банки одобрят ипотеку, если на выплату ежемесячных платежей будет уходить не более 50% от дохода человека или семьи. К другим требованиям относятся – отсутствие кредитных задолженностей и трудоустройство в определённых сферах.

Один из ключевых показателей, который оценивает банк при оформлении ипотек – это уровень дохода клиента и его стабильность. Для одобрения ипотечного кредита в России нужно получать «белую» зарплату не менее 80 000 – 100 000 рублей. А в Москве заработная плата должна быть не ниже 150 000 рублей.

Кроме того, банки одобряют кредит на ипотеку в том случае, если на погашение долговых платежей будет затрачено не более 50% от дохода человека или семьи.

Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина говорит о том, что критически важным фактором будет наличие просрочки по другим кредитам.

«В 2022 году дополнительные сложности могут возникнуть у заёмщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, поскольку банки обращают на это всё больше внимания», — уточнила эксперт.

Отмечается, что в 2022 году банки также уделяют больше внимания профессии заёмщика. Вероятность получить кредит больше у госслужащих, медработников, преподавателей, а также тех, кто занят в сфере финансов или добычи полезных ископаемых. Меньше шансов у сотрудников ресторанного бизнеса, охранников, сотрудников салонов красоты и ремонтных мастерских.

Также тяжело будет получить ипотеку предпринимателям, особенно если они занимаются бизнесом недавно и не получают стабильный доход.

Наиболее высокий процент одобрения у заёмщиков в возрасте от 26 до 35 лет.

Кроме того, в 2022 году увеличить средник срок, который потребуется гражданам России для выплаты ипотеки. Это связано с резким повышением цен на жильё на фоне медленного роста доходов населения. На погашение ипотечного кредита уйдёт 23 года — примерно треть средней продолжительности жизни в стране (71,5 года).

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