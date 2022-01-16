Бывший хоккеист омского «Авангарда» Буше признался в изнасиловании

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Нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше, в 2020/21 году выступавший за хоккейную команду Омска «Авангард», признался в изнасиловании 12-летней девочки.

Американский хоккеист, выигравший Кубок Гагарина в составе омского «Авангарда» в 2021 году, рассказал об изнасиловании 12-летней девочки, которое он совершил в 2011 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Detroit Free Press.

Как сообщает издание, девочка была дочерью семьи, в которой хоккеист проживал во время обучения в системе подготовки хоккеистов. Известно, что на момент совершения сексуального насилия Риду Буше было 17 лет.

По словам потерпевшей, хоккеист заставил её заняться с ним сексом дважды. В первый раз это произошло под угрозой распространения видео, на котором девочка танцевала. Во время второго акта насилия Буше угрожал девочке рассказать всем о её первом половом акте, если она откажет ему.

Изначально спортсмену было предъявлено обвинение в совершении преступления первой степени: наказание за которое может достигать от 25 лет до пожизненного заключения.

Позже, на декабрьском слушании, статью переквалифицировали в более мягкую, причиной стал возраст хоккеиста на момент совершения насилия. После этого хоккеиста приговорили к наказанию без предварительного тюремного заключения.

Как сообщил источник, Рид Буше признал себя виновным ещё в 2011 году, тогда же суд первой инстанции округа Уоштеноу признал его виновность в преступном сексуальном поведении третьей степени в рамках соглашения о признании вины. На данный момент ожидается, что окончательный приговор хоккеисту вынесут 31 января.

Напомним, в конце декабря стало известно об отмене молодёжного чемпионата мира по хоккею-2022, так как игроки сразу нескольких сборных заразились коронавирусной инфекцией.