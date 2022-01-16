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Фотограф Слава Степанов раскритиковал Новосибирск за благоустройство, архитектуру и скуку

Фото Фотограф Слава Степанов раскритиковал Новосибирск за благоустройство, архитектуру и скуку
Фото Фотограф Слава Степанов раскритиковал Новосибирск за благоустройство, архитектуру и скуку

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирский фотограф Слава Степанов съездил в Нижний Новгород и рассказал о поразившем его контрасте между городами.

Известный фотограф из Новосибирска Слава Степанов сравнил Новосибирск с Нижним Новгородом и заявил, что по сравнению с городом на Оке Новосибирск кажется скучным, некрасивым и неразвитым городом.

Новосибирский фотограф съездил в Нижний Новгород, погулял по городу и рассказал о своем впечатлении от контраста между городом на Волге и городом на Оке. По словам фотографа, в Новосибирске нет выдающейся архитектуры, интересных для горожан мест и хромает благоустройство. Поэтому новосибирцы мечтают о переезде в другие регионы.

Фотограф отметил, что за последние годы Нижний преобразился. Там появилась новая станция метро, ряд крупных спортивных объектов, благоустроенные набережные. А вот в Новосибирске, который растянулся вдоль Оби на десятки километров, всего полтора километра Михайловской набережной, которую можно считать благоустроенной. Блогер подметил и недостаток знаковых и интересных мест, куда бы могли сходить горожане и можно было свозить гостей.

Слава Степанов уверен, что именно из-за отсутствия комфортной городской среды новосибирцы мечтают перебраться в другие регионы, используя Новосибирск для карьерного роста. Фотограф заявил, что любой новосибирец с удовольствием уедет из города, если у него появится такая возможность. При этом для того, чтобы Новосибирск стал «нормальным городом», ему просто нужно время.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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