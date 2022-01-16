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общество

«Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января

Фото «Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января
Фото «Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января

Фото предоставлено героем публикации

Поезд, билет на который стоит 2 500 рублей, теперь ходит по маршруту «Новосибирск-Главный — Бердск».

С 15 января в Новосибирске запустили «Хогвартс-Экспресс»: поезд отправляется со станции «Новосибирск-Главный» в 11 часов. На конечной станции в Бердске даже оборудовали ту самую платформу 9 ¾.

Весь маршрут занимает два часа, попасть на него можно за две с половиной тысячи рублей. Жители Новосибирска уже успели побывать в таком путешествии — оценка оказалась высокой.

Как рассказал новосибирский DJ Dimitry Roody, всё организовано более чем достойно.

«Всё начинается уже на входе на вокзал.

Все табло на станции сообщают, что есть поезд, который следует в Хогвартс.

Около стойки администратора собираются все, кто едет в этом поезде. Многие люди в костюмах, их встречают аниматоры», — рассказал Дмитрий.

Фото «Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января 2

По словам новосибирца, после того, как поезд отбывает со станции «Новосибирск-Главный», внутри начинаются тематические игры и конкурсы, ни один пассажир не остаётся без внимания.

«Всем раздали билеты и волшебные палочки. Мы ездили с 12-летней дочерью Настей. Нам все понравилось!», — поделился Дмитрий.

Фото «Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января 3

Особенно мужчина выделил работу всех аниматоров поезда.

«Они свои роли отыгрывали на 100%.

И Гарри Поттер был, и Хагрид, все топовые персонажи.

Были научные опыты и эксперименты», — уточнил он.

Дмитрий отметил, что развлечения происходят одновременно в трёх вагонах.

Сумму, которую необходимо заплатить за билет, он считает полностью оправданной.

«Оно того стоило», — заявил Дмитрий в разговоре с «МК в Новосибирске».

Как сообщал Сиб.фм ранее, в январе купить билет на волшебный поезд можно 16, 22, 23, 29 и 30 числа. Создать «Хогвартс-Экспресс» решила уроженка Южно-Сахалинска Зоя Быстрова. Эти поезда стали воплощением мечты о сказке — её и многих других детей. Запустить «Хогвартс-Экспрессы» планируется в 30 российских городах.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
поезд
Гарри Поттер
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