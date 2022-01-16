«Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января

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Провести выходные дома, укутавшись в мягкий плед и согреваясь сладким какао — один из самых подходящих вариантов для воскресных вечеров в январе. А провести время не только уютно, но и интересно поможет телепрограмма на Сиб.фм — в ней самые увлекательные фильмы, шоу и трансляции на 16 января.

Первый канал

10:00 Новости 10:10 Ночной дозор 12:30 Новости 12:40 Видели видео? 13:40 Детский КВН 14:50 "Горячий лед". Фигурное катание. Чемпионат Европы 2022. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Таллина 15:40 Геннадий Хазанов. Без антракта 17:35 Две звезды. Отцы и дети 19:25 Лучше всех! 21:00 Время 22:00 Дневной дозор

Россия 1

10:10 Сто к одному 11:00 Вести 11:30 Парад юмора 13:10 ЗАГС 13:40 Французы под Москвой 20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин 22:40 "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым

ТНТ

09:30 Битва экстрасенсов (7-я серия) 11:05 Битва экстрасенсов (8-я серия) 12:40 Ольга (1-я серия) 13:10 Ольга (2-я серия) 13:40 Ольга (3-я серия) 14:10 Ольга (4-я серия) 14:45 Ольга (5-я серия) 15:15 Ольга (6-я серия) 15:50 Ольга (7-я серия) 16:20 Гренландия 18:40 Разлом Сан-Андреас 21:00 Камеди Клаб (700-я серия) 22:00 Камеди Клаб (701-я серия) 23:00 Talk (22-я серия) 00:00 Банды Нью-Йорка

НТВ

10:00 Сегодня 10:20 Первая передача 11:00 Чудо техники 11:50 Дачный ответ 13:00 НашПотребНадзор 14:00 Следствие вели... 16:00 Сегодня 16:20 Следствие вели... 19:00 Сегодня 20:00 Основано на реальных событиях (Список Виторгана) 23:35 Ты не поверишь!

ТВ-Ц

10:00 Актерские драмы. Зимняя вишня — ягода горькая 10:50 Страна чудес (Вологда) 11:30 События 11:45 Сицилианская защита 13:40 Москва резиновая 14:30 Московская неделя 15:05 Актерские драмы. Роль через боль 15:55 Валерий Гаркалин. Без ангела-хранителя 16:50 Хроники московского быта (Кремлевские ловеласы) 17:40 Ложь во спасение 21:25 Озноб

РЕН-ТВ

09:55 Зона смертельной опасности 11:55 Перл Харбор 15:25 Годзилла 17:55 День независимости 20:40 День независимости: Возрождение 23:00 Добров в эфире 23:55 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко

Пятница

10:20 Лара Крофт: Расхитительница гробниц 12:20 Доспехи Бога 14:00 Доспехи Бога 2: Операция "Кондор" 16:20 Шанхайские рыцари 18:30 На ножах (Анапа. Рай) 19:40 На ножах (Саранск. Прокофий) 20:50 На ножах (Ярославль. Шафран) 21:50 На ножах (Пермь. Дежавю) 23:00 На ножах (Солнечногорск. Маренгольц) 00:00 На ножах (Курск. Cherdak)

Чё!

09:55 Утилизатор (7-я серия) 10:30 Утилизатор (18-я серия) 11:00 Утилизатор (Москва) 11:30 Утилизатор (15-я серия) 12:05 Два отца и два сына (9-я серия) 12:35 Два отца и два сына (10-я серия) 13:05 Два отца и два сына (11-я серия) 13:40 Два отца и два сына (12-я серия) 14:15 Два отца и два сына (13-я серия) 14:45 Два отца и два сына (14-я серия) 15:15 Два отца и два сына (15-я серия) 15:50 Два отца и два сына (16-я серия) 16:20 Два отца и два сына (17-я серия) 16:50 Два отца и два сына (18-я серия) 17:25 Два отца и два сына (19-я серия) 18:00 Два отца и два сына (20-я серия) 18:30 Улетное видео (46-я серия) 19:00 Улетное видео (80-я серия) 19:30 Улетное видео (31-я серия) 20:00 Улетное видео (32-я серия) 20:30 Улетное видео (33-я серия) 21:00 +100500 (27-я серия) 21:30 +100500 (7-я серия) 22:05 +100500 (16-я серия) 22:30 +100500 (3-я серия) 23:00 +100500 (33-я серия) 23:30 IТопчик (3-я серия) 00:00 IТопчик (7-я серия)

Ю

10:00 Беременна в 16 (Василиса, п. Сосьва, Свердловская область) 11:20 Беременна в 16 (Настя, г. Мытищи, Московская область) 12:45 Беременна в 16 (3-я серия) 14:05 Дорогая, я забил (Семья Абросимовых, Астрахань) 15:25 Дорогая, я забил (1-я серия) 17:00 Папа попал (Семья Ишутиновых) 20:00 Папа попал (Семья Соколюк) 22:00 Дом-2 (51-я серия) 23:00 Дом-2 (52-я серия) 00:00 Дом-2 (53-я серия)

Культура