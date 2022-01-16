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«Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января

Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января
Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января

Фото с сайта pexels.com

Провести выходные дома, укутавшись в мягкий плед и согреваясь сладким какао — один из самых подходящих вариантов для воскресных вечеров в январе. А провести время не только уютно, но и интересно поможет телепрограмма на Сиб.фм — в ней самые увлекательные фильмы, шоу и трансляции на 16 января.

Первый канал

10:00 Новости
10:10 Ночной дозорФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 2
12:30 Новости
12:40 Видели видео?
13:40 Детский КВН
14:50 "Горячий лед". Фигурное катание. Чемпионат Европы 2022. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Таллина
15:40 Геннадий Хазанов. Без антракта
17:35 Две звезды. Отцы и дети
19:25 Лучше всех!
21:00 Время
22:00 Дневной дозорФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 3

Россия 1

10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Парад юмора
13:10 ЗАГС
13:40 Французы под Москвой
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым

ТНТ

09:30 Битва экстрасенсов (7-я серия)
11:05 Битва экстрасенсов (8-я серия)
12:40 Ольга (1-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 4
13:10 Ольга (2-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 5
13:40 Ольга (3-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 6
14:10 Ольга (4-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 7
14:45 Ольга (5-я серия)
15:15 Ольга (6-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 8
15:50 Ольга (7-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 9
16:20 ГренландияФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 10
18:40 Разлом Сан-АндреасФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 11
21:00 Камеди Клаб (700-я серия)
22:00 Камеди Клаб (701-я серия)
23:00 Talk (22-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 12
00:00 Банды Нью-ЙоркаФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 13

НТВ

10:00 Сегодня
10:20 Первая передачаФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 14
11:00 Чудо техникиФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 15
11:50 Дачный ответФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 16
13:00 НашПотребНадзорФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 17
14:00 Следствие вели...Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 18
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 19
19:00 Сегодня
20:00 Основано на реальных событиях (Список Виторгана)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 20
23:35 Ты не поверишь!Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 21

ТВ-Ц

10:00 Актерские драмы. Зимняя вишня — ягода горькая
10:50 Страна чудес (Вологда)
11:30 События
11:45 Сицилианская защитаФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 22
13:40 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:05 Актерские драмы. Роль через боль
15:55 Валерий Гаркалин. Без ангела-хранителя
16:50 Хроники московского быта (Кремлевские ловеласы)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 23
17:40 Ложь во спасениеФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 24
21:25 Озноб

РЕН-ТВ

09:55 Зона смертельной опасности
11:55 Перл ХарборФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 25
15:25 ГодзиллаФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 26
17:55 День независимостиФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 27
20:40 День независимости: ВозрождениеФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 28
23:00 Добров в эфире
23:55 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко

Пятница

10:20 Лара Крофт: Расхитительница гробницФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 29
12:20 Доспехи БогаФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 30
14:00 Доспехи Бога 2: Операция "Кондор"Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 31
16:20 Шанхайские рыцариФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 32
18:30 На ножах (Анапа. Рай)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 33
19:40 На ножах (Саранск. Прокофий)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 34
20:50 На ножах (Ярославль. Шафран)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 35
21:50 На ножах (Пермь. Дежавю)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 36
23:00 На ножах (Солнечногорск. Маренгольц)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 37
00:00 На ножах (Курск. Cherdak)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 38

Чё!

09:55 Утилизатор (7-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 39
10:30 Утилизатор (18-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 40
11:00 Утилизатор (Москва)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 41
11:30 Утилизатор (15-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 42
12:05 Два отца и два сына (9-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 43
12:35 Два отца и два сына (10-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 44
13:05 Два отца и два сына (11-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 45
13:40 Два отца и два сына (12-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 46
14:15 Два отца и два сына (13-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 47
14:45 Два отца и два сына (14-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 48
15:15 Два отца и два сына (15-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 49
15:50 Два отца и два сына (16-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 50
16:20 Два отца и два сына (17-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 51
16:50 Два отца и два сына (18-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 52
17:25 Два отца и два сына (19-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 53
18:00 Два отца и два сына (20-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 54
18:30 Улетное видео (46-я серия)
19:00 Улетное видео (80-я серия)
19:30 Улетное видео (31-я серия)
20:00 Улетное видео (32-я серия)
20:30 Улетное видео (33-я серия)
21:00 +100500 (27-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 55
21:30 +100500 (7-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 56
22:05 +100500 (16-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 57
22:30 +100500 (3-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 58
23:00 +100500 (33-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 59
23:30 IТопчик (3-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 60
00:00 IТопчик (7-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 61

Ю

10:00 Беременна в 16 (Василиса, п. Сосьва, Свердловская область)
11:20 Беременна в 16 (Настя, г. Мытищи, Московская область)
12:45 Беременна в 16 (3-я серия)
14:05 Дорогая, я забил (Семья Абросимовых, Астрахань)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 62
15:25 Дорогая, я забил (1-я серия)Фото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 63
17:00 Папа попал (Семья Ишутиновых)
20:00 Папа попал (Семья Соколюк)
22:00 Дом-2 (51-я серия)
23:00 Дом-2 (52-я серия)
00:00 Дом-2 (53-я серия)

Культура

10:05 Гранатовый браслетФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 64
11:35 Письма из провинции (Республика Тыва)
12:05 Страна птиц (Возвращение сокола)
12:45 Невский Ковчег. Теория невозможного (Николай Миклухо-Маклай)
13:15 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным (Алан Александр Милн. "Винни- Пух")
13:55 Архиважно (Государственный центр современного искусства "Арсенал". Нижний Новгород)
14:30 Середина ночи
16:25 Валаам. Остров спасения
17:05 Пешком... (Москва Барановского)
17:35 Линия жизни (Людмила Семеняка)
18:30 Романтика романса
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Географ глобус пропилФото «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января 65
22:10 Дж.Верди "Аида". Театр "Ла Скала"

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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