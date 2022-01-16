«Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Пёрл Харбор» и Горячий лёд»: что посмотреть по ТВ 16 января

Провести выходные дома, укутавшись в мягкий плед и согреваясь сладким какао — один из самых подходящих вариантов для воскресных вечеров в январе. А провести время не только уютно, но и интересно поможет телепрограмма на Сиб.фм — в ней самые увлекательные фильмы, шоу и трансляции на 16 января.
Первый канал
10:10 Ночной дозор
14:50 "Горячий лед". Фигурное катание. Чемпионат Европы 2022. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Таллина
15:40 Геннадий Хазанов. Без антракта
17:35 Две звезды. Отцы и дети
22:00 Дневной дозор
Россия 1
13:40 Французы под Москвой
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым
ТНТ
09:30 Битва экстрасенсов (7-я серия)
11:05 Битва экстрасенсов (8-я серия)
12:40 Ольга (1-я серия)
13:10 Ольга (2-я серия)
13:40 Ольга (3-я серия)
14:10 Ольга (4-я серия)
14:45 Ольга (5-я серия)
15:15 Ольга (6-я серия)
15:50 Ольга (7-я серия)
16:20 Гренландия
18:40 Разлом Сан-Андреас
21:00 Камеди Клаб (700-я серия)
22:00 Камеди Клаб (701-я серия)
23:00 Talk (22-я серия)
00:00 Банды Нью-Йорка
НТВ
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:50 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Следствие вели...
16:20 Следствие вели...
20:00 Основано на реальных событиях (Список Виторгана)
23:35 Ты не поверишь!
ТВ-Ц
10:00 Актерские драмы. Зимняя вишня — ягода горькая
10:50 Страна чудес (Вологда)
11:45 Сицилианская защита
15:05 Актерские драмы. Роль через боль
15:55 Валерий Гаркалин. Без ангела-хранителя
16:50 Хроники московского быта (Кремлевские ловеласы)
17:40 Ложь во спасение
РЕН-ТВ
09:55 Зона смертельной опасности
11:55 Перл Харбор
15:25 Годзилла
17:55 День независимости
20:40 День независимости: Возрождение
23:55 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко
Пятница
10:20 Лара Крофт: Расхитительница гробниц
12:20 Доспехи Бога
14:00 Доспехи Бога 2: Операция "Кондор"
16:20 Шанхайские рыцари
18:30 На ножах (Анапа. Рай)
19:40 На ножах (Саранск. Прокофий)
20:50 На ножах (Ярославль. Шафран)
21:50 На ножах (Пермь. Дежавю)
23:00 На ножах (Солнечногорск. Маренгольц)
00:00 На ножах (Курск. Cherdak)
Чё!
09:55 Утилизатор (7-я серия)
10:30 Утилизатор (18-я серия)
11:00 Утилизатор (Москва)
11:30 Утилизатор (15-я серия)
12:05 Два отца и два сына (9-я серия)
12:35 Два отца и два сына (10-я серия)
13:05 Два отца и два сына (11-я серия)
13:40 Два отца и два сына (12-я серия)
14:15 Два отца и два сына (13-я серия)
14:45 Два отца и два сына (14-я серия)
15:15 Два отца и два сына (15-я серия)
15:50 Два отца и два сына (16-я серия)
16:20 Два отца и два сына (17-я серия)
16:50 Два отца и два сына (18-я серия)
17:25 Два отца и два сына (19-я серия)
18:00 Два отца и два сына (20-я серия)
18:30 Улетное видео (46-я серия)
19:00 Улетное видео (80-я серия)
19:30 Улетное видео (31-я серия)
20:00 Улетное видео (32-я серия)
20:30 Улетное видео (33-я серия)
21:00 +100500 (27-я серия)
21:30 +100500 (7-я серия)
22:05 +100500 (16-я серия)
22:30 +100500 (3-я серия)
23:00 +100500 (33-я серия)
23:30 IТопчик (3-я серия)
00:00 IТопчик (7-я серия)
Ю
10:00 Беременна в 16 (Василиса, п. Сосьва, Свердловская область)
11:20 Беременна в 16 (Настя, г. Мытищи, Московская область)
12:45 Беременна в 16 (3-я серия)
14:05 Дорогая, я забил (Семья Абросимовых, Астрахань)
15:25 Дорогая, я забил (1-я серия)
17:00 Папа попал (Семья Ишутиновых)
20:00 Папа попал (Семья Соколюк)
Культура
10:05 Гранатовый браслет
11:35 Письма из провинции (Республика Тыва)
12:05 Страна птиц (Возвращение сокола)
12:45 Невский Ковчег. Теория невозможного (Николай Миклухо-Маклай)
13:15 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным (Алан Александр Милн. "Винни- Пух")
13:55 Архиважно (Государственный центр современного искусства "Арсенал". Нижний Новгород)
16:25 Валаам. Остров спасения
17:05 Пешком... (Москва Барановского)
17:35 Линия жизни (Людмила Семеняка)
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Географ глобус пропил
22:10 Дж.Верди "Аида". Театр "Ла Скала"