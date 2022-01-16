Новосибирский уролог собирает миллионы просмотров в TikTok на видео про венерические болезни и операции

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Уролог из Новосибирска Олег Абаимов снимает видео про свою работу в TikTok. На врача подписались более 100 тысяч человек.

Врач-уролог из Новосибирска Олег Абаимов ведет блог про свою работу в TikTok и Instagram. Видео доктора про операции, венерические болезни и половое воспитание собирают миллионы просмотров.

Олег Абаимов рассказал, что начал вести блог, чтобы помогать людям узнать что-то новое и полезное. Простым языком доктор рассказывает о своей хирургической практике, урологии, половом воспитании и здоровье. Он дает советы по выбору презервативов, объясняет, как защититься от венерических заболеваний, простатита и камней в почках.

Один из самых популярных видеороликов врача рассказывает про дробление камня в мочевом пузыре. Видео набрало больше 5 миллионов просмотров.

44-летний доктор окончил Новосибирскую медицинскую академию, затем работал в БСМП №2 Новосибирска и вел приемы в частной клинике. В 2018 году он возглавил урологическое отделение в частном многопрофильном медицинском центре Новосибирска. Олег продолжает учиться, посещает медицинские курсы в Европе.

Многие пациенты приходят к доктору, увидев его в TikTok. На работе хобби врача поддерживают