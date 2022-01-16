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Стало известно о пострадавших при взрыве цистерны с бензином в Новосибирске

Фото Стало известно о пострадавших при взрыве цистерны с бензином в Новосибирске
Фото Стало известно о пострадавших при взрыве цистерны с бензином в Новосибирске

МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске 16 января взорвалась цистерна с бензином. Пожарным удалось ликвидировать горение.

В Октябрьском районе Новосибирска взорвалась цистерна с бензином. Открытое горение ликвидировали сотрудники регионального МЧС. В пожаре никто не пострадал, сообщили в ведомстве.

«В 17:43 открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, угрозы населению и строениям нет», – заявил официальный представитель МЧС по Новосибирской области.

Напомним, пожар произошел в Октябрьском районе Новосибирска днем 16 января. В гараже взорвалась цистерна с бензином. Горючее вещество вытекло из поврежденной емкости, огонь распространился на территории в 100 «квадратов», возникла угроза распространения огня на соседние здания.

На место пожара незамедлительно прибыли сотрудники экстренного ведомства. За 38 минут пожарные локализовали огонь, в 17:43 открытое горение было ликвидировано. Никто из людей в пожаре не пострадал.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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