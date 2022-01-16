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В Новосибирск 22 января придет похолодание до -22 градусов

Фото В Новосибирск 22 января придет похолодание до -22 градусов
Фото В Новосибирск 22 января придет похолодание до -22 градусов

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирск придет резкое похолодание в конце следующей недели.

После недолгой оттепели в Новосибирск вернутся морозы. Резко похолодает уже на предстоящей неделе, а к концу недели температура воздуха опустится до -22 °С.

Погода в Новосибирске резко изменится в середине предстоящей рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные портала «Гисметео». Согласно прогнозам синоптиков, в первый рабочий день недели, 17 января, днем температура воздуха поднимется до +1 °С. Ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.

Однако уже во вторник, 18 января, ночью резко похолодает до -14 °С, днем будет около -9 °С. Настоящие морозы придут в Новосибирск к выходным. В субботу-воскресенье ожидаются рекордные минусовые температуры недели. Самым холодным днем станет суббота, 22 января. Ночью столбики термометров опустятся до -22 °С, днем воздух прогреется до -15 °С.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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