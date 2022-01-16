В Новосибирске 26-летний парень сбил отца с 10-летней дочерью

ГИБДД г. Новосибирск

В Новосибирске автомобилист сбил отца с десятилетней дочерью прямо на регулируемом пешеходном переходе.

В Новосибирске отец с десятилетней девочкой пострадали в ДТП на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария произошла днем 16 января в Калининском районе Новосибирска. 26-летний парень за рулем «Mitsubishi Galant» двигался в сторону улицы Учительская по улице Объединения. Возле дома №23/3 на улице Объединения он сбил двух пешеходов – отца с десятилетней дочерью. Мужчина с девочкой переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мужчина и девочка получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу.