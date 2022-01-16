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В Новосибирске ищут хозяев хаски с разноцветными глазами

Фото В Новосибирске ищут хозяев хаски с разноцветными глазами
Фото В Новосибирске ищут хозяев хаски с разноцветными глазами

Фото из группы «Подслушано Первомайка» ВКонтакте

Владельцев собаки разыскивают в Первомайском районе.

С 15 января в Новосибирске ищут хозяев, которым принадлежит сбежавшая хаски. У питомца есть заметная отличительная черта: один глаз животного — ярко-голубого цвета, в то время как второй — тёмного. Собака сорвалась с поводка в Первомайском районе.

Объявление вместе с фотографиями опубликовали в группе «Подслушано Первомайка».

«Бегает в районе Шмидта. Кто потерял?», — такой подписью сопроводил публикацию автор.

Фото В Новосибирске ищут хозяев хаски с разноцветными глазами 2

Вечером 15 января хаски видели уже в частном секторе на Парашютной.

Фото В Новосибирске ищут хозяев хаски с разноцветными глазами 3

В комментариях многие жители района сразу отметили, что неоднократно замечали собаку вместе с хозяевами на прогулке. Одна из подписчиц группы даже назвала улицу и подъезд, где могут проживать владельцы питомца.

«Не первый раз вижу эту собачку, ласковая, безобидная», «Хаски строит всем глазки!», — написали новосибирцы в комментариях.

Ранее внимание привлекла ещё одна история, связанная с хозяевами собак в Первомайском районе: в начале января стало известно о женщине, которая во время прогулки била своего маленького питомца, бросала его на снег, а потом унесла домой за заднюю лапу.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
собаки
домашние животные
первомайский район
яндекс.дзен

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