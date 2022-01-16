В Новосибирске на автодорогу вынесло ёлку

Фото и видео из публикации «АСТ-54»

Новогоднее дерево оказалось на проезжей части в Дзержинском районе.

Жители Новосибирска начинают избавляться от ёлок, оставшихся после Нового года. Одно из праздничных деревьев оказалось прямо на проезжей части вдоль улицы Волочаевская.

Ёлку на дороге заметили в ночь с 15 на 16 января. Крупное дерево, перекатываемое ветром по снежной трассе, оказалось на кадрах записи с видеорегистратора. Видео опубликовали в «АСТ-54».

«На Волочаевской можно встретить сибирскую версию растения перекати-поле», —

такими словами сопроводил видеозапись приславший её подписчик.

«Как вы живые остались?», «Ветер такой был. Форточку открыла, чуть не унесло», «Ёлка у кого-то из дома сбежала», — прокомментировали публикацию новосибирцы.

Напомним, в опросе, проведённом Сиб.фм, горожане поделились, что планируют убирать новогодние ёлки только после Крещения — оно пройдёт 19 января.

А вот главную ёлку Новосибирска собираются демонтировать в конце января. После этого разберут и каток в Театральном сквере.