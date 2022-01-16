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В Новосибирске квартиру в 8 квадратов продают за 1,15 миллиона рублей

Фото В Новосибирске квартиру в 8 квадратов продают за 1,15 миллиона рублей
Фото В Новосибирске квартиру в 8 квадратов продают за 1,15 миллиона рублей

Девелоперская компания Брусника

В Новосибирске продают квартиру площадью в 8 «квадратов». За самое маленькое жилое помещение просят больше одного миллиона рублей.

Самую маленькую из выставленных на продажу квартир в Новосибирске продают за 1,15 миллиона рублей. Жилье находится в доме 1930 года постройки на левом берегу города.

В Новосибирске на продажу выставили крошечную квартирку общей площадью всего в 8 «квадратов». Продавец просит за нее 1,15 миллиона рублей. Известно, что квартира находится в доме 30-х годов на улице Плахотного на левом берегу Новосибирска. Недвижимость предлагают сдавать в аренду.

Мебели в восьмиметровой квартире практически нет. Несмотря на габариты, в квартире есть унитаз и душ за перегородкой. Объявление на сайте недвижимости N1 появилось еще в декабре, тогда хозяева пытались продать квартиру за 1 миллион 320 тысяч рублей.

Еще одна крошечная квартира продается на Затулинке – за студию в 10 «квадратов» продавцы хотят получить 1,1 миллиона рублей. В квартире есть диван, стиральная машинка, стол, холодильник и телевизор, а также полноценный санузел.

Самая дорогая маленькая квартира в Новосибирске продается в доме-памятнике на Красном проспекте, 11. За 11 квадратных метров жилого помещения владельцы просят почти 2 миллиона рублей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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