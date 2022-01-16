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В Новосибирске столкнулись трамвай и автомобиль

Фото В Новосибирске столкнулись трамвай и автомобиль
Фото В Новосибирске столкнулись трамвай и автомобиль

Скриншот и видео из группы «Инцидент Новосибирск»

Столкновение электрического вагона и легковой машины произошло в Кировском районе.

Вечером 15 января в Кировском районе столкнулись трамвай и автомобиль марки Suzuki. Столкновение произошло в Кировском районе, на дороге по улице Сибиряков-Гвардейцев. Видео с места ДТП опубликовали в сообществе «Инцидент Новосибирск».

На записи видно, что легковая машина стоит боком на трамвайных рельсах. На момент съёмки на место столкновения прибыли бригада скорой помощи, а также машина ДПС.

Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, 11 января в трамвае №18 нашли тело неизвестного мужчины. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, смерть пассажира наступила внезапно, реанимационные мероприятия не помогли.

В начале декабря на Сиб.фм писали о столкновении трамвая с трактором. ДТП произошло в Ленинском районе, столкновение обошлось без пострадавших.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

трамвай
Новосибирская область
авария, дтп
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